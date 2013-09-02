Vodafone, Verizon Wireless hisselerini sattı

İngiliz cep telefonu şirketi Vodafone, Amerikan Verizon Wireless'taki yüzde 45 hissesini şirketin ana hissedarı Verizon Communications'a 130 milyar dolara sattı.

Bu, tarihteki en büyük hisse satışlarından biri.

Ancak BBC ekonomi editörü Robert Peston'a göre hisselerin sahibi olan şirket Hollanda'da kayıtlı olduğu için, İngiltere, bu satıştan hiç vergi alamayacak.

Geçmişte şirketin vergi kayıtlarının incelemeye tabi tutulduğu belirtilerek bu satışın da tartışma yaratabileceği öne sürülüyor.

Rekor satış

ABD'de İşçi Bayramı nedeniyle piyasaların kapalı olmasına rağmen anlaşma bugün açıklandı. Anlaşma cep telefonu sektöründeki ikinci en büyük satış olarak kayda geçecek.

En büyük alım rekoru Vodafone'a ait. Şirket 2000'de Alman Mannesmann şirketini yaklaşık 203 milyar dolara satın almıştı.

Vodafone ve Verizon yıllardır, Verizon Wireless'ın tam kontrolünü ele geçirmek için mücadele ediyordu. Ancak iki şirket fiyatta uzlaşamamıştı.

Scottish Widows adlı şirketin yatırım direktörü Richard Dunbar, Verizon Wireless'ın 100 milyon müşterisiyle çok iyi durumda olduğunu söylüyor.

Dunbar, "Vodafone hissedarları için beklemeye değdi. Daha önce önce şirket çok kazanamıyordu ve ana şirkete temettü ödeyemiyordu. Fakat son zamanlarda şirket iyi bir performans gösteriyor" dedi.

Robert Peston, satıştan gelecek paranın en az yarısının Vodafone hissedarlarına aktarılacağını, bunun sonucunda İngiltere Merkez Bankası'nın nicel genişleme politikası çerçevesinde yaptığı gibi piyasaya yüklü miktarda para pompalanacağını söylüyor.

Paranın geri kalan bölümünün de Vodafone'un Avrupa'daki diğer şirket alımları için kullanılabileceği belirtiliyor.

Vodafone, Verizon Wireless'ın hisselerinin yüzde 45'ine ABD'de satın aldığı başka bir şirket üzerinden sahip oldu. Vodafone, 1999'da 61 milyar dolara AirTouch adlı bir şirketi satın almıştı. Bu şirketin cep telefonu bölümü daha sonra Bell Atlantic şirketiyle birleşmişti.