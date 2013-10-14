Nobel Ekonomi Ödülü Fama, Hansen, Shiller üçlüsünün

2013 Nobel Ekonomi Ödülü, "varlık fiyatlarının deneysel analizi" üzerine çalışmaları nedeniyle Eugene Fama, Lars Peter Hansen ve Robert Shiller üçlüsüne verildi.

Ödül Komitesi kararını açıklarken, üç araştırmacının ayrı ayrı yürüttüğü çalışmaların, bugünkü varlık fiyatları anlayışının yolunu açtığını vurguladı.

8 milyon İsveç Kronu, yani yaklaşık 1,2 milyon dolar değerindeki ödül, 3 kişi arasında paylaştırılacak.

Chicago Üniversitesi'nden Eugene Fama, hisse senedi fiyatlarını kısa vadede tahmin etmenin son derece zor olduğunu, çünkü yeni bilginin çabucak fiyatlara 'dahil olduğunu' belirtmişti.

Komite, Fama'nın bulguları sayesinde çalışmaların ve piyasa davranışlarının değiştiğini belirtti.

Aynı üniversiteden Lars Peter Hansen de, varlık fiyatlama teorilerini test etmeye yarayan bir istatistik metodu geliştirdiği için ödüle layık görüldü.

Yale Üniversitesi'nden Robert Shiller ise 1980'lerde, hisse senedi fiyatlarının şirket kâr paylarından çok daha fazla dalgalandığını bulgulamıştı.

BBC Radio 4'a demeç veren Prof. Shiller, "Arkadaşlarım alacağımı söylüyordu ama, inanmıyordum onlara" dedi.

Prof. Shiller, finansal şişkinlik üzerine çalışmalarında bu olguyu tekrarlayan "sosyal salgın" olarak tanımlıyordu.

İsveçli sanayici Alfred Nobel anısına verilen ödüllere 1968 yılında ekonomi ödülü de eklenmişti.