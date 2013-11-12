Türkiye ve Japonya 'savunma sanayii ortaklığına gidiyor'

Japon medyası, Türkiye ve Japonya’nın savunma sanayinin gelişimi ve tank motorlarının üretiminde işbirliği anlaşmasına vardığını duyurdu.

Japon Kyodo haber ajansı, Japonya hükümetinden bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Ankara ve Tokyo’nun savunma teknolojisini geliştirmek için ikili anlaşma imzalayacaklarını ve ortak tank motoru üretimine geçeceklerini belirtti.

Japonya Savunma Bakanı Itsunori Onodera, Salı günü yaptığı basın toplantısında Türkiye’nin Japonya’ya teknik işbirliği konusunda çeşitler sunduğunu söyledi. Bakan ayrıca, Başbakan Şinzo Abe’nin de iki ülkenin ‘önemli ortaklık bağı kurması’ umudunda olduğunu belirtti.

Fransız Le Monde gazetesi de, Japonya’nın önde gelen ekonomi dergilerinden Nikkei’ye dayandırdığı haberinde, ülkenin en büyük ağır sanayii şirketi Mitsubishi Heavy Industries’in tank motoru üretimi için (NHI) Türkiye’de yerli bir şirketle ortak yatırıma girme planları yaptığını yazdı.

Gazete, ortak tank motoru üretme fikrinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Japon mevkidaşı Şinzo Abe arasında geçen Mayıs’ta yapılan bir görüşmeden doğduğunu belirtti.

Japonya’da iki yıl öncesine kadar silah ihracatına yönelik katı kısıtlamalar vardı. Merkez sol hükümetin iktidara geldiği 2011 yılında, savunma teknolojilerine yönelik kısıtlamalar dünya barışına ve ulusal güvenliğe katkı yapma koşuluyla hafifletildi.

Japonya, askeri teknoloji alanında yalnızca ABD ile işbirliği yapıyor.