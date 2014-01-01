Japonya nüfusunda rekor düşüş

Japonya Sağlık Bakanlığı, ülke nüfusunun 2013 yılında 244 bin kişi azaldığını duyurdu.

Bakanlık, tahminlere göre geçen yıl ülkede 1 milyon 31 bin bebek dünyaya geldiğini, bu sayının ise bir önceki yıla göre 6 bin az olduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre ülkede geçen yıl 1 milyon 275 bin kişi öldü.

Bu sayı ise bir önceki yıla göre 19 bin fazla.

Yaşlı oranı artıyor

Japonya nüfusu son yıllarda düşüyor. Mevcut düşüş eğiliminin sürmesi durumda ülke, gelecek 50 yıl içerisinde nüfusunun üçte birini kaybedecek.

Ülkede nüfusun dört biri 65 yaşından büyük kişilerden oluşuyor ve bu oranın 2060’a kadar yüzde 40’a ulaşması bekleniyor.

Hükümet, 31 Mart itibariyle ülke nüfusunun 126 milyon 393 bin 679 olduğunu açıkladı. Bu veriye göre nüfus bir önceki yıla göre yüzde 0.2 oranında azalmış.

Yıllarca süren ekonomik durgunluğun ardından Japonya son aylarda yeni, sert ekonomik tedbirlere girişmişti.

Shinzo Abe hükümeti, piyasaya para pompalama ve nakit enjeksiyonu, daha yüksek vergiler, daha yüksek kamu harcamaları ile uzun vadeli yapısal reformlarla ekonomiyi canlandırmaya çalışıyor.