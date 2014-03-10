Japonya'da rekor bütçe açığı: 15 milyar dolar

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Japonya'da bütçe açığı Ocak ayında 15 milyar dolara tırmanarak kayıtların tutulmaya başlandığı 1985'ten bu yana rekor düzeye ulaştı.

Ülkede ayrıca ekonomik büyüme oranlarının aşağı çekildiği bildirildi.

Japon ekonomisi %1 tahmininin altına düşerek 2013'te % 0,7 oranında büyüme kaydetti.

Yatırımcıların bu verilere hayal kırıklığıyla tepki vermesi üzerine Nikkei 225 endeksi % 0,6 oranında (95 puan) düşüş gösterdi.

Ekim-Aralık 2013 döneminde Japon ekonomisi % 0,2 oranında büyüdü.

Vergi artışı

Ekonomik yavaşlama ve bütçe açığındaki artışı gösteren veriler Nisan ayında yürürlüğe girmesi beklenen vergi artışının hemen öncesine denk geldi.

Birçok ekonomist, tüketicilerin vergi artışı öncesinde harcamaya yöneleceği beklentisiyle 2013 sonlarına doğru ekonomik büyümede artış öngörüyordu.

Fakat son veriler bu dönem tüketici harcamaları tahminlerinin 0,1 puan geri çekilerek % 0,4 oranında gerçekleştiğini gösteriyor.

Japonya'nın ticaret açığı da Ocak ayında % 71 artışla 2,79 trilyon yene ulaşarak rekor düzeye yükseldi.

Bu artış yen'deki düşüşe ve gelişmekte olan piyasalardaki küresel gerilemeye bağlanıyor.

Japonya başbakanı Şinzo Abe, ülkenin borçlarıyla baş edebilmek için satış vergisinin arttırılmasını planlıyor.

Bu verginin % 5'ten 8'e çıkarılmasının olumsuz etkilerini gidermek için Aralık ayında 5,5 trilyon yenlik teşvik paketi açıklamıştı.