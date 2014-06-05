Avrupa Merkez Bankası negatif faize geçti

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Avrupa Merkez Bankası ekonomiyi canlandırmak için para politikasını gevşetmeye yönelik kararlar aldı.

Gösterge faiz oranı yüzde 0.25'ten yüzde 0.15'e düşürülürken bankaları kredi vermeye özendirmek için negatif faize geçildi.

Bankaların Merkez Bankası'nda tutacağı mevduat için faiz oranı yüzde -0.1 oldu.

Bu, bankaların Merkez Bankası'ndaki paraları için faiz almak yerine ödeme yapması anlamına geliyor. Son ekonomik göstergeler, Euro bölgesindeki ekonomik toparlanma sürecinin durduğuna işaret ediyor. Salı günü enflasyonun Mayıs'ta binde 5'e düştüğü açıklanmıştı. Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi yüzde 2. Bu durum deflasyon tehlikesini gündeme getirdi. Bu, tüketicilerin fiyatların daha fazla düşeceği beklentisiyle harcama yapmaktan vazgeçmesi anlamına geliyor. Aynı şekilde deflasyon ortamında yatırımcılar da yatırımlarını durduruyor. İşsizlik, Euro bölgesinindeki en önemli sorunlardan biri olmaya devam ediyor.

Nisan'da işsizliğin, yüzde 11.7'ye düştüğü açıklandı. Mart'ta bu oran yüzde 11.8 idi. Ancak zor durumdaki ekonomilerde bu oran çok daha yüksek. Örneğin İspanya'da işsizlik yüzde 25.1, Yunanistan'da ise yüzde 26.5. Bu nedenle, Avrupa Merkez Bankası'nın daha etkili önlemlerle devreye girmesi bekleniyordu.