Samsung'a üretim yapan Çinli şirkette 'çocuk işçiliği'

Samsung, Çin'deki tedarikçi firmalarından Dongguan Shinyang Electronic'in bir fabrikasında çocuk işçi çalıştırıldığı şüphesine dair kanıt bulduğunu açıkladı.

Samsung, New York merkezli bir sivil toplum örgütü olan ve Çin'deki işçilerin haklarıyla ilgili faaliyetler yürüten China Labor Watch'un Dongguan Shinyang Electronic'i çocuk işçi çalıştırmakla suçlaması üzerine bir bu şirket hakkında bir inceleme başlattı.

Güney Koreli firma, incelemeyi takiben Çinli şirketle ilişkisini geçici olarak durdurdu.

Samsung, Çinli yetkili makamların da olayı incelediklerini söyledi.

Samsung'un açılamasında, incelemelerin sonucunda şirketin illegal olarak çocuk işçi istihdam ettiğinin kesin olarak kanıtlanması durumunda şirketle ilişkisini iptal edeceğini duyurdu.

Samsung 2013 yılından itibaren Dongguan Shinyang Electronics hakkında üç ayrı denetim gerçekleştirdiğini, bunlardan sonuncusunun bu yıl 25 Haziran'da sona erdiğini söyledi.

Ancak şirket, bu teftişlerde çocuk emeğine rastlanmadığını belirtti.

Şirket son olarak China Labor Watch'un suçlamaları ardından başlattığı incelemede ise 29 Haziran'da illegal işe alım süreci gerçekleştirildiğine dair kanıtlar bulduğunu söyledi.

Olayla ilgili olarak Dongguan Shinyang Electronics'ten herhangi bir açıklama yapılmadı.