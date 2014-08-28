Malezya Hava Yolları'nda 100 milyon dolar zarar

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Son altı ayda bir uçağı kaybolan bir uçağı da düşürülen Malezya Hava Yolları'nın ekonomik sorunları büyüyor.

Şirket yılın ikinci çeyreğinde 97,4 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı, üçüncü çeyrekte bu rakamın daha da artabileceğini bildirdi.

Hisselerinin çoğu Malezya devletine ait olan şirketin yarın birçok kişiyi işten çıkaracağını açıklaması bekleniyor.

Malezya basınına yansıyan haberlere göre, şirket 19 bin 500 çalışanından yaklaşık dörtte birini işten çıkarabilir. Malezya Hava Yolları'nın birçok yurt dışı seferine son vermesi de gündemde.

Kuala Lumpur yönetimi şirketi Eylül ayında özelleştirmeyi planlıyor.

Rezervasyonlar azaldı

239 yolcu taşıyan Malezya Hava Yolları'na ait bir uçak Çin'in başkenti Pekin'e giderken 8 Mart'ta kaybolmuştu.

Yine aynı şirkete ait bir diğer uçak da, 17 Temmuz'da Ukrayna'nın doğusunda düşürülmüş, uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti.

Malezya Hava Yolları, uçağının düşürülmesinin ardından rezervasyonlarının yaklaşık üçte bir oranında azaldığını açıkladı.