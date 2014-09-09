Lira, Fed'in uyarılarıyla değer kaybetti

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ABD Merkez Bankası Fed'in 'Piyasalar faiz artırımı ihtimalini hafife alıyor' açıklamasının ardından ABD doları diğer tüm para birimleri karşısında değer kazanmaya başladı.

TL de dolar karşısında 5 ayın en düşük seviyesine geriledi.

San Francisco Fed'in yaptığı bir araştırmada, piyasalardaki düşük oynaklık seviyesinin olumsuz bir sinyal olabileceği vurgulandı ve "Piyasa oyuncuları faizlerde hızlı bir artışa karşı hazırlıklı değiller" uyarısı yapıldı.

Raporun ardından oluşan 'Fed sanılandan hızlı hareket edecek' algısıyla küresel piyasalardaki dolar talebi arttı. Dolar/TL de buna bağlı olarak 2,1915'e kadar çıktı ve 5 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

Türkiye'de Merkez Bankası iki hafta önce toplanmış ve politika faizini sabit tutsa da, tüketici kredisi faizlerinin belirlenmesinde baz alınan gecelik faiz koridorunun üst bandını yüzde 11'den yüzde 10,75'e indirmişti.

ABD'de para politikasının sıkılaşırken Türkiye'de faiz indirimlerinin sürmesi durumunda Türk finansal varlıklarının uluslararası yatırımcılar gözündeki cazibesinin azalabileceği uyarıları yapılıyor.

Güçlü dolar dönemi

HSBC'nin Türkiye Stratejisti Fatih Keresteci yatırımcılara gönderdiği bilgi notunda Fed'in açıklamalarına karşın TL'nin diğer gelişen ülke para birimlerine kıyasla daha istikrarlı olduğunu söyledi.

Keresteci, "Türkiye’de siyasi risk algılamalarının iyileşmesiyle pozitif anlamda ayrışma olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz" dese de bu tablonun değişebileceğini ifade etti ve "Kredi derecelendirme kuruluşlarından son dönemde gelen olumsuz sinyallerin sürmesi durumunda Türkiye’nin yatırım yapılabilir notunu kaybetme riski var" dedi.

Geçtiğimiz ay kredi derecelendirme kuruluşlarından hem Moody's hem de Fitch Türkiye'yi yüksek enflasyon ve jeopolitik riskler konusunda uyarmıştı.

BNP Paribas Türkiye stratejisti Işık Ökte de bugünkü yatırımcı notunda doların bir süre daha değer kazanmaya devam edebileceğini ifade etti ve yıl sonunda Dolar/TL öngörülerinin 2,2480 olduğunu belirtti.