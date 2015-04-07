'İngiliz bankalarının kârı ceza ödemelerine gidiyor'

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, ülkenin en büyük bankalarının 2011 yılından bu yana kârlarının yüzde 60'ı ceza ödemelerine gitti.

Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri veren KPMG şirketi raporunda, bu meblağ ile ya müşterilere ödeme yapıldığını, ya da para cezaları ödendiğini bildirdi.

Müşterilere yapılan yaklaşık 10 milyar sterlinlik geri ödeme ise Ödeme Güvencesi Sigortası ve faiz korunma ürünleri ile ilgili ödemeleri de kapsıyor.

Telif hakkı AP

Yaklaşık 39 milyar sterlin ceza

KPMG; Royal Bank of Scotland, Lloyds, HSBC, Barclays ve Standard Chartered bankalarinin mali hesaplarını da analiz etti.

Bu bankalarin son dört yılda 39 milyar sterline yakın ceza ödedikleri belirlendi.

Dokuz İngiliz bankası müşterilerine, muhtemelen anlamadıkları ya da onlara sıradan bir krediden daha pahalıya mal olma olasılığı olan karmaşık mali ürünler sattıkları için 1 milyar 800 milyon sterlin geri ödeme yapmak zorunda kalmış.

Telif hakkı BBC World Service

Bankalar için başka bir endişe kaynağı da özkaynak dönüşü.

Bu da, yatırımcılar için ne kadar para kazandıklarını gösteren bir kârlılık ölçüsü.

Bu şu anda, bankalarda yatırım riski için yatırımcılar tarafından talep edilen, sermaye maliyetlerinin altında.

Bankalar 'daha sağlıklı'

Ancak rapora göre, sıkı düzenlemeler bankaları para bulmak veya kârlarını tutmaya zorladığı için, şu anda bankaların daha güçlü bir sermaye yapıları var.

Bu da bankaların "daha sağlıklı" oldukları anlamına geliyor.

Telif hakkı AP

İngiliz bankaları HSBC ve Royal Bank of Scotland, ABD bankaları JP Morgan Chase, Citibank ve Bank of America ile İsviçre bankası UBS, döviz oranlarını manipüle etme girişimleri nedeniyle İngiltere ve ABD'de toplam 2 milyar 60o milyon sterlin para cezasına çarptırılmıştı.