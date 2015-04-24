HSBC, İngiltere dışına mı taşınıyor?

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Dünyanın önde gelen bankalarından HSBC genel merkezini İngiltere dışına taşımayı gündemine aldı.

Avrupa'nın en büyük bankasının icra kurulu, banka yönetiminden yeni bankacılık ikliminde bankanın genel merkezinin nereye taşınmasının şirketin çıkarına olacağını tespit etmesini istedi.

Banka hissedarlarının Asya'ya özellikle de Hong Kong'a taşınma çağrısında bulundukları biliniyor.

Bankanın İngiltere'deki vergiler ve Londra'da faaliyette olmanın getirdiği yüksek maliyetler nedeniyle böyle bir arayışa yöneldiği bildiriliyor.

Bankadan yapılan açıklamada, ''Sorun karmaşık ve sonucun hem ne zaman ortaya çıkacağını hem de ne olacağını şimdiden söylemek zor, ama çalışma başladı'' denildi.

HSBC gelirinin büyük bölümünü İngiltere dışındaki faaliyetlerinden elde ediyor.

Asya hesaplarından elde ettiği kâr bankanın kârının yüzde 80'ini oluşturuyor.