Amazon yazarlara okunan sayfa başına para ödeyecek

Telif hakkı AFP

ABD'li sanal alışveriş sitesi Amazon'un elektronik kitap platformunda kendi kitabını yayınlayan yazarlara artık okunan sayfa başına telif ücreti ödenecek.

Amazon'dan yapılan açıklamada, e-kitap okuyucusu Kindle'ın sınırsız üyelik seçeneğine abone olanların okuduğu sayfa sayısının kitaptan elde edilen geliri belirleyeceği ifade ediliyor.

Şirket daha önce indirilen kitap adedi başına telif ödemesi yapıyordu.

Uzmanlar yeni uygulamayla birlikte daha uzun kitaplar yazmanın daha kârlı hale gelebileceğini belirtiyor.

Amazon yeni ödeme sistemiyle birlikte kitapların başarısının daha sağlıklı takip edilebileceğini vurguladı ve yeni uygulamaya geçme kararının bağımsız yazarlarla uzun süreli görüşmelerin ardından alındığını ifade etti.

Yayınevlerinin bastırdığı elektronik kitaplar için ise adet başına telif ödemesi sistemi devam edecek.

Ancak 'Sayfa başı ücret' modelinin ileride tüm elektronik kitapları kapsayabileceği öngörülüyor.