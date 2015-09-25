Volkswagen'in yeni patronunun açıklanması bekleniyor

Telif hakkı AFP Image caption Matthias Müller, Volkwagen'in yeni CEO'su olabilecek isimler arasında favori gösteriliyor.

ABD ve Avrupa'da dizel motorlu araçların egzoz emisyonlarını düşük gösteren otomotiv devi Volkswagen'in Yönetim Kurulu Başkanı (CEO) Martin Winterkorn'un istifasının ardından, şirketin bugün yeni patronunu açıklaması bekleniyor.

Birçok tahmine göre, bugün yönetim kurulunu toplayan şirketin yeni patronu, Volkwagen'in sahip olduğu Porsche AG'nin İcra Kurulu Başkanı Matthias Müller olabilir.

TIKLAYIN: 5 SORUDA VOLKSWAGEN KRİZİ

VOLKSWAGEN SKANDALI DİZEL ARAÇLARIN İMAJINA DARBE Mİ?

Mühendislik eğitimi olan Müller, Volkswagen'e bağlı Audi'de 1977 yılında çıraklık eğitimi aldı ve 2003 yılında Volkswagen'in tüm araçlarıyla ilgili projelerden sorumlu isim oldu.

Müller, Nisan ayında dönemin yönetim kurulu başkanı Ferdinand Piech'in de yerine geçebileceği söyleniyordu.

Volkswagen'in yeni CEO'su olarak adı geçenlerden biri de şirkete Temmuz ayında BMW'den geçiş yapan ve Volkswagen'in marka sorumlusu olarak çalışan Herbert Diess.

Tasarrufa gidebilir

Telif hakkı AP

Diess, BMW'nin masraflarını düşürerek isim yapmıştı. Volkwagen'in karbon emisyonu testlerinde hile yaptığının ortaya çıkmasıyla yüklü para cezası ve tazminat ödeme ihtimalinin bulunmasıyla, tasarrufa giden bir yöneticinin de patron koltuğuna oturabileceği kanısı hâkim.

Yönetim kurulunun dışarıdan bir isimle anlaşması durumunda da tekerlek üreticisi Continental'in yönetim kuruluşu başkanı Elmar Degenhart'ın Volkwagen'in başına getirilebileceği ihtimallerden biri.

Kariyerine BMW'de başlayan ve Volkwagen ile Porsche'nin mali yetkilisi Hans Dieter Potsch da aybaşında eski patron Ferdinand Piech'in yerine getirilebilecekler arasında gösteriliyordu.

Volkswagen'in ABD ve Avrupa'da egzoz emisyonlarını kasıtlı olarak düşük gösterdiği ortaya çıktı.

Yaklaşık 11 milyon araca yerleştirilen yazılımla, karbon emisyon oranlarında hile yapıldı.