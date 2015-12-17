Facebook Uber ile taksi işine giriyor

Telif hakkı Getty

Facebook internet üzerinden çalışan taksi şirketi Uber ile çalışmaya başlıyor. Facebook'un Messenger uygulaması kullanıcılara Uber araçlarını çağırma olanağı sağlayacak.

Facebook kullanıcıları telefonlarına ayrıca Uber uygulaması indirmek zorunda kalmayacak.

Facebook şirketi "Messenger'da Uber" uygulamasının ABD'nin bazı kentlerinde bu hafta başlayacağını duyurdu.

Facebook'un 1.5 milyar kullanıcısı var ve Uber ise mali açıdan dünyanın en büyük taksi çağırma uygulaması.

Ortaklık girişimi başarılı olursa Uber milyonlarca yeni muhtemel müşteriye ulaşabilecek.

Facebook'un Messenger uygulaması dünya çapında 700 milyon kişi tarafından kullanılıyor.

Uber sitedeki blogunda "Messenger'da Uber'i çağırmak, takip etmek ve ödeme yapmak bir mesaj atmak kadar basitleşecek" dedi.

Sosyal medya devi Facebook ise Messenger'daki bu yeni ulaşım fonksiyonunun devam eden gelişim sürecinin bir parçası olduğunu açıkladı.

Facebook daha fazla ülkede başka ortaklıkların da planlanladığını söyledi.

Hizmetin "süper basit" olacağını söyleyen Facebook "Şoför statüsü güncellemeleri ve ödeme fişleri Uber ile sizin aranızda özel bir sohbette iletilecek" dedi.

Uber ve Facebook kullanıcılara 20 dolara kadarki ilk yolculuklarını ücretsiz sunuyor.

Promosyon sınırlı bir süre için geçerli olacak.

Nisan ayında Facebook kullanıcılarına mesajlaşma servisi Messenger'ı akıllı telefonlara indirme zorunluluğu getirmişti. 2015 başında ise Facebook başka bir mesajlaşma servisi WhatsApp'ı 19 milyar dolara satın almıştı.

San Francisco kentinde 6 yıl önce kurulan Uber 60 ülkede faaliyet gösteriyor.

Bazı ülkelerde Uber diğer taksiciler tarafından protesto ediliyor.