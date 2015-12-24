Malezya'nın 'helal havayolu şirketi' uçuşlara başladı

Telif hakkı AP Image caption Rayani Air'in hostesleri uçak havalanmadan önce dua okuyor.

Malezya'da ülkenin ilk 'İslami havayolu şirketi' tanıtımıyla kurulan Rayani Air bu hafta uçuşlara başladı. Şirketin ilk uçuşunda yolculara helal gıda sunuldu ve alkol ikram edilmedi.

Bu yeni havayollarının beş özelliği şöyle:

1- Şirket Şeriat'a uygun olduğunu söylüyor

Bu da Şeriat kanunlarına uyumlu bir havayolu olduğu anlamına geliyor. Helal gıdalardan oluşan menüsünün dışında uçak havalanmadan önce dua okunuyor.

Müslüman kadın hosteslerin başörtüsü takma zorunluluğu var. Müslüman olmayan çalışanların da 'düzgün kıyafetler' giymeleri isteniyor.

Havayolu şirketi uçağa domuz ve domuz ürünleri ile alkollü içecek alınmasına izin vermeyecek fakat bu yasağın yolcuların bagajlarında veya duty-free alışverişlerinde geçerli olup olmadığı net değil.

2- Dünyanın tek İslami havayolu şirketi değil

Telif hakkı AP Image caption Rayani Air uçuşlarında alkol yasak, ikram olarak da helal gıdalar sunuluyor.

Bazı Müslüman ülkelerde, Şeriat'a uyumlu menüleri ve kuralları olan havayolu şirketleri var. Brunei Kraliyeti, Suudi Arabistan ve İran havayolları bunlardan birkaçı. Bloomberg haber sitesine göre gelecek sene Güney Asya'ya uçuşlara başlayacak olan Londra merkezli Firnas Havayolları da alkolü yasaklıyor ve helal menü ikram ediyor. Şirket ayrıca Şeriat'a uyumlu olarak faizsiz finans sistemine uygun çalışıyor.

3- Sahiplerinin Müslüman olmadığı söyleniyor

Hint medyasında yer alan haberlere göre, havayolu şirketinin kurucuları Ravi Alagendrran ve eşi Karthiyani Govindan Hindu. Fakat bu bilgi bağımsız kaynaklar tarafından doğrulatılamıyor.

The Malay Mail gazetesine konuşan Alagendrran, büyüyen Müslüman yolcuların pazarından faydalanmak için bu havayolu şirketini kurduklarını söylerken, şirketin aynı zamanda diğer yolculara da hitap etmesi gerektiğini belirtti.

Alagendrran, "Bu, ayrım gözetilmesiyle ilgili bir mevzu değil… Mütevazı ve alkolsüz bir ortamda seyahat etmek isteyen herkes kendisini evinde hissedecek" dedi.

Telif hakkı epa Image caption Şirket şimdilik yalnızca iç hat hizmeti veriyor.

Associated Press haber ajansına göre havayolu şirketinin kurulmasına ilham veren faktörlerden biri de Malezya'daki belli bir muhafazakâr Müslümanlar kesimin, Malezya Havayollarına ait MH370 sefer sayılı uçağın kaybolması ile MH17 sefer sayılı uçağın da vurulup düşürülmesinin "Allah'ın gazabından kaynaklandığını" düşünüyor olmaları.

4- Şirket adını sahiplerinden aldı

Şirketin adı, İrlanda'nın ucuz havayolu şirketi RyanAir'i de andırıyor. Fakat Rayani Air'in adı, sahipleri Ravi ve Karthiyani'nin isimlerinin birleşiminden oluştuğu söyleniyor. 'Rayani' aynı zamanda az bilinen Kalabarian felsefesine göre "değişimi ve seyahat etmeyi arzulayan" kadın anlamına geliyor. Hindistan'ın Maharaştra vilayetinde konuşulan Marathi diline göre de bir ağaç türünün adı.

5- Şirket genişlemeyi hedefliyor

Telif hakkı epa Image caption Şirketin bünyesinde 8 pilot, 50 mürettebat çalışıyor.

Rayani, Malezya'nın Langkawi tatil adası merkezi yalnızca iç hat uçuşları düzenleyen bir havayolu şirketi. Şimdilik başkent Kuala Lumpur ve kuzey şehri Kota Bahru'ya uçuyor. Filosunda yalnızca iki Boeing 737-400 uçağı var. Her biri yaklaşık 180 yolcu taşıyabiliyor. Şirkete bağlı, 8 pilot ve 50 mürettebat var.

Fakat firma büyümeyi hedefliyor. Malezya'da iki şehre daha uçma olanları yapıyor. The New Straits Times gazetesine göre ileride de amaç hacılar için Mekke'ye sefer düzenlemek.