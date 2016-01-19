Çin'de son 25 yılın en düşük büyüme oranı

Telif hakkı Getty

2014'te yüzde 7.3 oranında büyüyen Çin ekonomisi 2015'te yüzde 6.9 oranında büyüdü.

Çin açısından bu, son 25 yılın en kötü oranı.

Çin ekonomisindeki küçülmenin dünya çapında yatırımcıları endişelendirdiği bildiriliyor.

Çin, 2015 için hedef olarak yüzde 7'lik büyüme oranını önüne koymuştu.

Telif hakkı Getty

Çin Başbakanı Li Kekiang, yeni istihdam olanakları yaratıldığı müddetçe zayıf büyümenin kabul edilebileceğini söyledi.

Bununla birlikte bazı gözlemciler büyümenin resmi verilerin gösterdiğinden daha zayıf olduğunu söylüyor.

TIKLAYIN - Çin kaynaklı şok dalgaları dünyayı ve Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Çin ise bunu reddediyor.

Uzmanlar yüzde 6.8'den aşağı bir büyümenin muhtemelen yeni ekonomi teşvik programları çağrıları yapılmasını tetikleyeceğini söylüyor.

Yapısal dönüşüm kaygı yaratıyor

Yaklaşık 10 yıldan fazla bir süre boyunca hızlı bir şekilde büyüyen Çin ekonomisinin büyüme hızında son iki yıldır düşüş yaşanıyor.

Telif hakkı EPA

Çin son dönemde, büyümenin yapısını yatırım-ihracat ikilisinden hizmet sektörü-iç tüketim ikilisine doğru kaydıracağını açıklamıştı.

Ancak bu sürecinin yönetiminin büyük zorluklarla karşılaştığı bildiriliyor.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'de yaşanan bu yapısal dönüşümün küresel ekonomideki dengeleri de bozmasından endişe ediliyor.

Telif hakkı AP

Salı günü, yıllık büyüme rakamlarıyla birlikte sanayi üretimi ve perakende satış rakamları da açıklandı.

Buna göre her iki alanda da Aralık ayı rakamları beklentinin çok az altında gerçekleşti.

Kasım ayında yüzde 6 olan sanayi üretimi büyüme oranı Aralık ayında yüzde 5.9'a gerilerken, Kasım ayında yüzde 11.3 olan perakende satışlarındaki büyüme oranı Aralık ayında yüzde 11.1 oranında gerçekleşti.