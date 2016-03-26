İngiltere'de 250 işadamı AB'den 'ayrılmak istiyor'

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İngiltere, 23 Haziran'da AB'de kalıp kalmayı oylamak için referanduma gidecek.

Oylama öncesi İngiliz işadamları arasında da farklı kampanyalara destek veren sesler yükseliyor.

Son olarak 250 işadamı, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkmasını destekleyen kampanyaya katıldı.

'Vote Leave' (Ayrılığa Oyla) kampanyasının destekleyenlerin isimlerini yayınladığı listede HSBC bankasının eski genel müdürü Michael Geoghegan, cep telefonu mağazası Phones 4u'nun kurucusu John Caudwell ve otel zinciri sahibi Rocco Forte de var.

Fakat İngiltere'nin AB'de kalmasından yana olan 'Britain Stronger in Europe' (İngiltere Avrupa'da Daha Güçlü) kampanyası ise Vote Leave'in kendilerini resmi olarak destekleyen bir şirket bulamadıklarını, listedeki isimlerin desteğinin "kişisel" olduğunu söyledi.

Geçen ay İngiltere'nin en büyükleri arasında yer alan 36 şirketin patronu, seçmenlere 'oylarını AB'de kalmak için kullanmaları tavsiyesinde' bulunan bir mektuba imza attı.

Vote Leave (Ayrılığa Oyla) organizasyonun yöneticisi Matthew Elliott ise işadamlarından gördükleri desteğin arttığını söylüyor.

Eski Ticaret Odası Başkanı ayrılıktan yana

Organizasyon Çalışma Konseyi'nin başına da İngiltere Ticaret Odası Başkanlığı'ndan aybaşında istifa eden John Longworth'ün getirileceğini duyurdu.

Longworth, İngiltere'nin geleceğinin uzun vadede AB dışında 'daha aydınlık' olacağını söylediği ve Ticaret Odası Başkanı'nın referandum konusunda resmi tutumunun 'tarafsızlık olması' gerektiği kuralını ihlal ettiği için görevinden geçici olarak uzaklaştırılmıştı. Longworth'ün istifası, görevden uzaklaştırılmasının ardından geldi.

Longworth, "Eğer ayrılığa oylarsak, AB'nin prangalarından kurtulursak işler güvencede olacak, daha hızlı büyüme ve gelecekte daha iyi bir refah olacak" diye konuştu.

İngiltere İş, Yenilik ve Ticaret Bakanı Sajid Javid ise, 'Britain Stronger in Europe' kampanyasını destekliyor.

Javid'e göre İngiltere "geliştirilmiş bir AB içinde daha güçlü, daha güvende ve daha iyi durumda olacak."

Javid, "Anketler, ekonomimizin bel kemiği olan küçük işletmelerin, sonu belirsiz bir karanlığa adım atmak yerine AB'de kalmak istediklerini gösteriyor" diyor.

İngiltere'nin telekomünikasyon şirketi British Telecom (BT) Başkanı Mike Rake de ülkenin AB üyesi olarak kalmasını şu sözlerle destekliyor:

"En iyi yol AB'de kalmak ve yapıcı bir şekilde rekabet ortamını geliştirmek için birbirimize tutunmak."