Apple Çin'de iphone ismini paylaşmak zorunda kalacak

Telif hakkı Xintong Tiandi

Amerikan teknoloji devi Apple Çin'de devam eden marka ismi davasını kaybetti.

Şirket iPhone ismini aynı ad altında deri ürünleri satan bir firmayla paylaşmak zorunda kalacak.

Pekin Belediye Yüksek Halk Mahkemesi davada Xintong Tiandi Technoloji adlı firmanın lehine karar verdiği Hukukun Günlüğü adlı resmi dergide yayınlandı.

Xintong Tiandi şirketi "iPhone" adını Çin'de deri eşyalar için kullanmak üzere 2010 yılında kayıt altına aldırmıştı.

Apple'ın elektronik ürünler için iPhone marka isminin haklarını satın almak üzere 2002 yılında yaptığı başvuru ise 2013 yılına kadar onaylanmamıştı.

Karar Merkezi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu'nun resmi organı olan Hukukun Günlüğü adlı dergide Nisan ayında yayınlanmış olmasına rağmen, haber yeni duyuruldu.

Cintong Tiandi, el çantaları, cep telefonu kılıfları ve ürettiği diğer deri eşyalar için IPHONE ismini ve markanın isim hakkına sahip olduğunu belirten "R" harfini kullanıyor.

Yüksek mahkeme, Xintong Tiandi 2007 yılında marka ismi için başvurduğu sırada Apple'ın Çin'de çok bilinen bir marka olduğunu ispatlayamadığına karar verdi.

Apple'ın iPhone ürünleri, Çin'de ilk kez 2009 yılında piyasaya sürülmüştü.