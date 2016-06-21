Soros: AB'den çıkmak İngiliz halkını yoksullaştırır

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ABD'li milyarder yatırımcı George Soros, Guardian gazetesine yazdığı makalede İngiltere'nin AB'den çıkmasının, ülkeyi ekonomik olarak olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Guardian, yazıyı manşetine taşıdı.

Soros, yazısının başında AB'den çıkılması durumunda Sterlin'in düşeceğini belirtti:

"Birçokları, AB'den ayrılma yönündeki bir sonucun kendi mali konumları üzerinde etkisinin olmayacağını düşünüyor. Bu, hüsnükuruntudur. Bunun, belirgin olarak en az bir ve her bir haneye dokunacak etkisi derhal olacaktır. Sterlinin değeri hızlı bir biçimde düşecektir. Ayrıca; mali piyasalar, yatırım, fiyatlar ve işler üzerinde hemen ve belirgin bir etkisi olacaktır."

Soros, bu devalüasyonun, kendisinin 'hedge fon' yatırımları üzerinden büyük kazançlar elde ettiği, Eylül 1992'deki % 15'lik devalüasyondan daha büyük ve daha yıkıcı olacağını beklediğini' yazıyor ve ekliyor:

"Şu andaki piyasa fiyatlandırması tarafından işaret edilen beklentiler göz önünde bulundurulursa, Brexit'ten sonra Sterlin'in en az % 15 ve muhtemelen % 20'den fazla düşeceğini, yani şu andaki 1.46 $ değerinden 1.15 $'ın altına düşeceğini varsaymak mantıklı olur. Eğer Sterlin bu seviyeye düşerse, ironik bir biçimde bir Sterlin bir Euro'ya eş değer olacaktır."

'Çoğunluk yoksullaşacak'

AB'den ayrılma yanlılarının keskin bir devalüasyonun ülke için sağlıklı olacağını savunduğunu belirten Soros, 1992'de devalüasyonun İngiliz ekonomisine fayda sağladığını ve o dönem kendisinin de bununla ilgili rolünün olumlu bulunduğunu belirtiyor ancak bu kez durumun 1992'den farklı olacağını iddia ediyor.

Soros'un saydığı üç nedense şunlar:

"Birincisi, İngiltere Merkez Bankası 1992'de ve 2008'deki geniş devalüasyondan sonra yaptığı gibi Brexit'ten sonra faizleri indirmeyecek çünkü faizler zaten hali hazırda en düşük seviyede.

"İkincisi, İngiltere 1992 ve 2008'e kıyasla çok daha büyük bir cari açığa sahip.

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"Üçüncüsü, Brexit sonrası bir devalüasyonun, 1992'den sonra görüldüğü gibi, imalat ihracatında bir gelişmeye neden olması olası değil."

Soros yazısında, İngiltere Merkez Bankası'nın bir ekonomik daralmaya veya konut fiyatlarındaki düşüşe cevap kapasitesinin sınırlı olduğu uyarısında bulundu ve halihazırda birçok mali aracın, İngiltere'yi küresel ekonomik erimenin dışında tutmak için kullanılmakta olduğunu belirtti.

60 yıllık yatırım tecrübesinin kendisine Brexit'ten kazananların sadece spekülatörler olacağını gösterdiğini belirtti:

"Bugün, piyasada çok daha büyük ve çok daha kuvvetli spekülatör güçler var. Ve onlar, İngiltere hükümeti ve İngiliz seçmenlerin yanlış hesaplarını sömürmeye de istekli olacaklar.

"Brexit bazı insanları çok zengin yapacak ancak seçmenlerin çoğunuysa önemli oranda yoksullaşacak."