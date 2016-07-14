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Obezite ve aşırı kilonun sağlık üzerindeki olumsuz etkileri konusunda yapılan şimdiye kadarki en geniş kapsamlı araştırmada, kilo sorunu olan ya da obez obez erkeklerin, kadınlara kıyasla daha büyük erken ölüm riskiyle karşı karşıya oldukları saptandı.

Biliminsanları bu durumun nedeninin tam olarak anlaşılamadığını belirtirken. obez erkeklerin daha büyük bir şeker hastalığı ve tehlikeli düzeylerde karaciğer yağlanması sorunu yaşadıklarını vurguladı.

Lancet Tıp Dergisi'nde yayımlanan araştırmaya göre ayrıca, obezite Kuzey Amerika ve Avrupa'da sigaradan sonraki en büyük ikinci ölüm nedeni.

Uluslararası bir ekibin yaptığı araştırmada, dünya çapında dört milyon kişinin incelendiği 189 çalışmanın sonuçları ele alındı.

Uzmanlar sigara tiryakiliği ve ciddi hastalıklar yüzünden kilo vermiş olanları araştırmanın dışında tutmak için, ele alınan çalışmalar yapılmaya başlandığında hiç sigara içmemiş ve uzun süreli hastalığı olmayanlara odaklandı.

Araştırmada kişinin kilosu arttıkça, ölüm riskinin de yükseldiği görüldü.

'Sigaradan sonraki en büyük erken ölüm nedeni'

Obezite ve ölüm riski arasındaki ilişkinin de erkeklerde daha belirgin olduğu anlaşıldı.

Örneğin Kuzey Amerika'da obezite dışında sağlık sorunu olmayan erkeklerde 70 yaşından önce ölme riski yüzde 29'ken, normal kilolu erkeklerde yüzde 19.

Kadınlarda ise 70 yaşından önce ölme riski normal kilolularda yüzde 11'ken, aşırı kilolularda yüzde 14.

Prof Richard Peto "Avrupa ve Kuzey Amerika'daki erken ölümlerin dörtte birinin nedeni sigara. Tiryakiler sigarayı bırakarak bu riski azaltabilir. Ancak şu anda obezite Avrupa'da her yedi ölümden birinin, Kuzey Amerika'daysa beş ölümden birinin nedeni." dedi.