Obezite erkeklerde erken ölüm riskini daha çok artırıyor

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Bugüne kadar obeziteyle ilgili yapılan en kapsamlı araştırma, aşırı kilolu veya obez erkeklerde erken ölüm riskinin kadınlara göre daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Yaklaşık dört milyon kişiyi kapsayan araştırma, farklı ülkelerden bilim insanları tarafından ortak olarak gerçekleştirildi ve sonuçları İngiliz tıp dergisi Lancet'te yayımlandı.

Bilim insanları, obez erkeklerin karşı karşıya olduğu diyabet riskinin daha yüksek olduğunu ve daha tehlikeli karaciğer yağ oranlarına sahip olduklarını belirtiyor.

Araştırmacılar, bunun arkasındaki nedenlerinse henüz belirlenemediğini söylüyor.

Araştırmayı hazırlayanlar, Avrupa ve Kuzey Amerika'da ölümlerin en belirgin birinci nedeninin obezite ikinci nedenininse sigara kullanımı olduğunu belirtiyor.

Özellikle hiç sigara içmemiş ve ciddi sağlık sorunu olmayan insanlar üzerine odaklanan çalışmada, fazla kilolu insanlarda ölüm riskinin arttığı görüldü.

Kilolu erkelerde ise bu oran kadınlara göre daha yüksek.

Araştırmanın sonucuna göre, Kuzey Amerika'daki sağlıklı erkekler arasında, normal kiloda bir erkeğin 70 yaşından önce ölme riski yüzde 19 iken, bu risk kilolu bir erkekte ise yüzde 29.

Aynı şartlar altındaki kadınlarda bu oran, normal kilolular için yüzde 11 iken obez kadınlar için ise yüzde 14.6 olarak saptandı.