Telif hakkı Getty Images Image caption Darbe girişimi ülkenin değişik yerlerinde protesto edildi.

İtalya'nın Modena kentinde Gülen Cemaati'ne yakın olduğu belirtilen bir dernek binasına kundaklama girişiminde bulunuldu.

Yerel basında yer alan haberlere göre Milad Kültürlerarası Derneği, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saldırıya uğradı.

Görgü tanıkları, 20'li yaşlarda 4 kişinin gece 01.00 civarında derneğin cephesine benzin dökerek yakmaya çalıştıklarını anlattı.

Saldırı can kaybı ya da yaralanmalara yol açmazken İtalyan güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Dernek çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Saldırıyı üstlenen olmadı ancak İtalyan basını olayın, Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin hemen ardından hükümete destek vermek için Modena'da gösteri yapıldığı sırada meydana geldiğine dikkat çekti.

Dernek görevlilerinden biri de, tehdit almadıklarını ancak saldırı akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için bir meydanda toplanan gençlerin şüpheli olabileceğini söyledi.

Türkiye'deki darbe girişimine karşı Modena'da düzenlenen protesto gösterisinin, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Ulu Cami çevresinde organize edildiği belirtildi.

"Yüzde 90'ı AKP sempatizanı"

Modena'da cemaatinin büyük bölümü AKP destekçilerinden oluştuğu belirtilen Ulu Cami çevresinde de güvenlik önlemleri artırıldı.

İtalyan basını, "Erdoğan hükümeti tarafından finanse ve kontrol edilen" Ulu Cami'nin cemaatinin yüzde 90'ının "AKP sempatizanı" olduğunu belirtti. Caminin adının daha önce şiddet eylemleriyle anılmadığı da vurgulandı.

Öte yandan suçlamaların hedefi olan Ulu Cami'den yalanlama geldi.

Caminin "yöneticisi ve sözcüsü" olarak tanıtılan Özgür Özcan, "Bizim bu olayla alakamız yok" diyerek saldırıdan "aşırı sağcı bir Türk grubun" sorumlu olabileceğini söyledi.

Özcan, "Saldırıyı biz yapmadık ve kimin yaptığını da bilmiyoruz. Fakat Milad'ın binasında meydana gelenlerin Türkiye'de bugünlerde yaşanan hassas durumla bağlantılı olduğu açık. Muhtemelen, ülkesinin kaderine önem veren aşırı sağcı bir grubun işidir" dedi.

Ulu Cami yetkilileri suçlamalarla "imajlarının lekelendiği" gerekçesiyle şikayetçi olacaklarını da belirtti.

Yerel gazete Gazzetta di Modena "Modena'da ilk kez göçmenler arasındaki milli gerginlikler şiddet eylemlerine yol açtı" diye yazdı.