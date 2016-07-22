'Alkol 7 ayrı kanser türüne neden oluyor'

Telif hakkı Getty Images

Yapılan bir araştırma, alkol tüketimiyle yedi ayrı kanser türü arasında güçlü bir bağ olduğunu ortaya koydu.

Yeni Zelanda'nın Otago Üniversitesi'nden araştırmacı Jennie Connor; alkol tüketimiyle ile ağız, boğaz, gırtlak, yemek borusu, karaciğer, bağırsaklar ve meme kanserleri arasında ilişki olduğunu saptadı.

Jennie Connor alkol tüketiminin 2012'de yarım milyon insanın ölümüne yol açtığını da açıkladı.

Bu sayı dünyadaki kanser ölümlerinin yaklaşık yüzde 6'sına denk geliyor.

Sonuçları Addiction (Bağımlılık) isimli bilimsel dergide yayımlanan araştırmaya göre, biyolojik nedenleri henüz bilinmese de, alkol tüketiminin zararları konusunda da net bulgulara ulaşıldı.

'Alkol, kanser riskini artırıyor'

Dünya Kanser Araştırma Fonu Program Müdürü Susannah Brownscience, "Alkol tüketimi arttıkça, kanser riski de artıyor. Alkol tüketiminin doğrudan kansere neden olduğu yönünde sağlam kanıtlar bulunduğuna katılıyoruz" dedi.

Çok alkol tüketen kişilerde risk yüksek olsa da, az alkol tüketenler de risk altında.

Jennie Connor'a göre kanser söz konusu olduğunda güvenli bir alkol tüketim seviyesi yok.

İngiltere Sağlık Bakanlığı yetkilileri de düzenli alkol tüketiminin her düzeyde sağlığa zararlı olduğunu açıkladı ve haftalık alkol tüketim önerisini hem erkekler hem de kadınlar için 14 üniteye indirdi.

Alkolün kansere yol açmasının nedenleri tam olarak bilinmiyor.

Bir teoriye göre, alkol insan DNA'sına zarar vererek hasarlı mutasyonlara neden olabilir.