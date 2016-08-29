NASA Hawaii'de 12 aylık Mars simülasyonunu tamamladı

Telif hakkı AFP Image caption Simülasyon ekibi bir yıl boyunca kaldıkları bu ortamda hemen hiç yalnız kalamadan yaşadılar.

Altı kişilik NASA ekibi Hawaii'de bir yıl dış dünyadan tamamen tecrit olarak sürdürdükleri Mars simülasyonunu tamamladı.

Grup simülasyonun yaratıldığı ortama 2015 yılının 29 Ağustos günü girmişti. Oluşturulan ortamda tıpkı Mars'da kurulacak bir uzay istasyonunda olması gerektiği gibi açık hava, taze gıda ya da mahremiyetten yoksun yaşadılar.

Uzmanlar yüzeyindeki yaygın demiroksitten dolayı Kızıl Gezegen diye de anılan Mars'ta insanlı bir misyonun bir ila üç yıl sürebileceğini söylüyor.

NASA'nın fonlarıyla Hawaii Üniversitesi tarafından yürütülen proje, Rusya'da gerçekleştirilen 520 günlük simülasyondan sonra en uzun süreli deney oldu.

Altı kişilik simülasyon ekibi bir yıllık deneyi tamamlarken, Mars'a gönderilecek bir misyonun başarılı olacağından emin olduklarını söylediler.

Gruba Fransa'dan katılan Cyprien Verseux gazetecilere, "Kişisel izlenimim Mars'a yakında insanlı bir misyon gönderilmesinin gerçekçi olduğu yönünde. Teknolojik ve psikolojik zorluklar aşılabilir" dedi.

Telif hakkı AP Image caption Simülasyon ekibi deneyin yürütüldüğü dev çadırdan bir yıl sonra çıkarken yakınları tarafından karşılandı.

Telif hakkı AP Image caption Ekip çıkar çıkmaz açık havada bir yıldır özledikleri taze meyvelerle pizza yedi

Altı bilim insanından oluşan ekibin komutanı Carmel Johnston hiç bir mahremiyeti olmadan yaşamanın kolay olmadığını "Odanızı başkalarıyla paylaştığınızı ama onlarsız hiç bir anınız olamadığını, onlardan hiç bir şekilde uzaklaşamayacağınızı düşünün" diyerek anlattı.

Hawaii Üniversitesi'nden Tristan Bassingthwaighte uzay yolculuğunun insan unsuru üzerine yürütülen bu çalışmanın önemine işaret etti.

"Bu çalışma, gönderilecek ekibin seçimi, insanların farklı misyonlarda birlikte nasıl çalışabileceklerinin keşfedilmesi, uzay yolculuğunun, başka gezegenlerin fethedilmesinin insan unsurunun anlaşılması bakımından hayati önem taşıyor."

Ekip Fransa'dan bir astro-biyolog, Almanya'dan bir fizikçi ve Amerikalı bir pilot, bir mimar, bir gazeteci ve bir de toprak bilimciden oluşuyordu.

Deneyi sürdürürken ekip sınırlı kaynak kullanmak, çadırın dışına çıkarken uzay giysisi giyinmek ve kişisel sorun yaratmamak için çaba göstermek zorundaydı.

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Her bir grup üyesinin içinde bir yatak ve bir masa bulunan bir kabini vardı ve konserve yiyeceklerle yaşadılar.

Uluslararası Uzay İstasyonu misyonları şu anda genellikle 6 ay sürüyor.