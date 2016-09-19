Bir bardak bira 'sosyalleştiriyor'

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İsviçreli araştırmacılar, daha önce üzerinde bilimsel çalışma yapılmamış olan 'biranın kişileri sosyalleştirdiği' tezini kanıtladı.

Araştırmacılar, İsviçre'deki Basel Üniversite Hastanesi'nde eşit sayıda 60 sağlıklı erkek ve kadın üzerinde yürüttükleri testte, alkollü ve alkolsüz bira kullandı.

Katılımcılar yüz tanıma ve empati testlerine tabi tutuldu.

Elde edilen verilere göre, bira içtikten sonra özellikle kadın katılımcıların, başkalarıyla vakit geçirme ve mutlu bir sohbet ortamında bulunma isteği arttı.

Bira içen kişilerin ayrıca başkalarının mutlu surat ifadelerini daha iyi algılayabildiği ve empati kurmaya daha yatkın oldukları görüldü.

Araştırma heyetini yöneten Profesör Matthias Liecht, "Çoğumuzun bira içmesine ve kişisel deneyimler sayesinde üzerimizdeki etkilerini bilmemize rağmen, biranın sosyal duyarlılık üzerindeki etkisi hakkında çok az sayıda bilimsel veri elde edilmiş" dedi.

Halk arasında biliniyor

Avrupa Nöropsikofarmakoloji Koleji'nden (ECNP) profesörü Wim van den Brink de araştırmayla ilgili şu yorumu yaptı:

"Bu halk arasında da bilinen, alkolün insanları daha mutlu ve sosyal yaptığı bilgisini kanıtlayan enteresan bir araştırma. Cinsiyetler arasındaki tepki farklılıkları erkek ve kadınların alkol eşiğinin farklı olmasıyla açıklanabilir."

Araştırma, Psikofarmakoloji dergisinde basılacak ve Avrupa Koleji'nin Nöropsikofarmakoloji Kongresi Konferansı'nda sunulacak.

İngiltere'de daha önce alkolün kanseri tetiklediği kanıtlanmış ve ülkede tavsiye edilen haftalık alkol tüketimi 14 ünite ile sınırlandırılmıştı. Bu oran, 6 bardak yüzde 4 alkollü biraya ya da 7 kadeh yüzde 11,5 alkollü şaraba tekabül ediyor.