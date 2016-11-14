Fotoğraflarla Süper Ay

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"14 Kasım Süper Ay"ı olarak da bilinen, 21. yüzyılın en büyük dolunayını dünyanın dört bir yanında izleyenler görkemli görüntülere şahit oldu.

13 ve 14 Kasım'da gerçekleşen bu ender gök olayının muhteşem manzaralar oluşturmasının nedeni Ay'ın normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak gözükmesi.

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Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu tarihin dolunay evresine denk gelmesi 'Süper Ay'ı oluşturdu.

1948 yılından beri Ay, Dünya'ya bu kadar yakın olmamıştı.

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Ay'ı bir daha bu büyüklükte görebilmek ancak 2034 yılında mümkün olacak.

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Ay'ın bu kadar büyük görünmesinin optik bir ilüzyondan kaynaklanıyor olabileceği de söyleniyor. Bu optik ilüzyonu destekleyen çeşitli hipotezler bulunuyor.

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Uzaklık hipotezine göre yatay doğrultuda bulunan objeleri dikey doğrultuda bulunan objelerden daha uzakta ve dolayısıyla daha büyük algılıyoruz.

Ay'ı gökyüzünde bulunan diğer şeylere oranladığımızda, Ay'ın ufuğa yaklaştığında daha küçük gözükmesini bekleriz. Ancak Ay'ın boyutu değişmediği için beynimiz perspektif algısını kaybetmemeye çalışır ve daha alçakta duran Ay gözümüze daha büyük gözükür.

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Görecelilik hipoteziyse uzaklık hipotezine ek olarak ufukta Ay'la birlikte yer alan diğer objeleri Ay'ın boyutlarına oranlamamızın da Ay'ı olduğundan büyük algıladığımızı iddia ediyor. Bunun için Ay'ı ufka yaklaşırken izlemek gerekiyor.

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Süper Ay'ı izlemek isteyenler sabahın erken saatlerine kadar uyanık kaldı.

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Süper Ay'ı en net haliyle görmek isteyenlere şehrin ışıklarından uzaklaşmaları, hatta mümkünse şehrin dışındaki kırsal alanlara gitmeleri öneriliyor.

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Süper Ay aynı zamanda okyanusta bir miktar daha büyük gelgit dalgalarına yol açıyor.