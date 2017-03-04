Banksy, Batı Şeria'da bir oteli siyasi duvar resimleriyle süsledi

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Dünyanın en ünlü sokak sanatçılarından Banksy, Batı Şeria'daki bir oteli İsrail-Filistin meselesine gönderme yapan resim ve objelerle dekore etti.

Beytüllahim'deki 'The Walled Off (Duvarla Çevrili)' Otel, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria içinde ve çevresinde ördüğü tartışmalı duvara bakıyor. Otel "dünyanın en kötü manzarasına sahip olmakla" övünüyor.

İsrail duvarın 'terör saldırılarını' engelelemek için gerekli olduğunu savunuyor, Filistinliler ise duvarın araziye el koymanın bir aracı olduğunu savunuyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi duvarı "yasa dışı" ilan etti.

Otelin odaları da eleştirel duvar resimleriyle tanınan ve kimliği bilinmeyen Banksy'nin çoğunluğu çatışmayla ilgili olan çalışmalarıyla donatıldı.

Otelin sahibi 20 Mart'tan itibaren hizmet vereceklerini açıkladı. Otel bir yandan sanat galerisi, diğer yandan da siyasi beyan işlevi görüyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption İsrail vatandaşlarının, Batı Şeria'nın pek çok bölgesine gitmeleri yasak. Ancak otel, İsrail'in kontrolü altındaki kentte olduğu için İsrailliler tarafından da ziyaret edilebilecek.

Telif hakkı Getty Images Image caption Duvarın yanındaki otelde bütün odalar Banksy'nin çalışmalarıyla dekore edilmiş. Banksy basın bülteninde muhasebecisinin "bazı kişilerin Batı Şeria'ya gitmeye korkacaklarından endişelendiğini" kaydediyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Cumhurbaşkanlığı suiti ise kırmızı renkte dekore edilmiş ve yatağın başında dikenli tellerle çevrilmiş kalp şeklinde bir resim bulunuyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Odalardaki televizyonlar bile sanat eserine dönüştürülmüş.

Telif hakkı Getty Images Image caption Filistin posterleri de duvarlarda yer buluyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Banksy'nin bir protestocuyu çiçek atarken gösteren ünlü 'Rage, Flower Thrower' (Öfke, Çiçek Atıcı) resmi de otelin lobisinde yer buluyor. Bu ünlü duvar resmi Kudüs'te ortaya çıkmıştı.

Otel 20 Mart'ta açılacak.