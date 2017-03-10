Fotoğraflarla: Sahne arkasında Casanova balesi

Telif hakkı Justin Slee

Fotoğrafçı Justin Slee, Giacomo Casanova'nın hayatından esinlenen ve Northern Ballet adlı dans grubu tarafından sahneye taşınan bale gösterisinin provalarını görüntüledi.

Casanova her ne kadar günümüzde çapkınlığı ile bilinse de, aynı zamanda bir kumarbaz, casus, diplomat, girişimci ve yazardı.

Bu bale gösterisi de Casanova'nın hayatının daha az bilinen yönlerini ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

Telif hakkı Justin Slee

Telif hakkı Justin Slee

Telif hakkı Justin Slee

Telif hakkı Justin Slee

Telif hakkı Justin Slee

Telif hakkı Justin Slee

Telif hakkı Justin Slee

Telif hakkı Justin Slee

Telif hakkı Justin Slee

Telif hakkı Justin Slee

11 Mart'da yapılacak galanın ardından, Casanova balesi Mayıs ayı boyunca İngiltere turnesine çıkacak.

Northern Ballet internet sitesi

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