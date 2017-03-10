Fotoğraflarla: Sahne arkasında Casanova balesi

  • 10 Mart 2017
Balerin Rachael Gillespie Telif hakkı Justin Slee

Fotoğrafçı Justin Slee, Giacomo Casanova'nın hayatından esinlenen ve Northern Ballet adlı dans grubu tarafından sahneye taşınan bale gösterisinin provalarını görüntüledi.

Casanova her ne kadar günümüzde çapkınlığı ile bilinse de, aynı zamanda bir kumarbaz, casus, diplomat, girişimci ve yazardı.

Bu bale gösterisi de Casanova'nın hayatının daha az bilinen yönlerini ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

Hannah Bateman Telif hakkı Justin Slee
Giuliano Contadini ve Hannah Bateman Telif hakkı Justin Slee
Abigail Cockrell ve Rachael Gillespie Telif hakkı Justin Slee
Hannah Bateman Telif hakkı Justin Slee
Abigail Cockrell ve Northern Ballet dansçıları Telif hakkı Justin Slee
Dancers Matthew Topliss ve Mlindi Kulashe Telif hakkı Justin Slee
Giuliano Contadini ve Dreda Blow Telif hakkı Justin Slee
Saç süsleri Telif hakkı Justin Slee
Dansçılar Telif hakkı Justin Slee
Giuliano Contadini Telif hakkı Justin Slee

11 Mart'da yapılacak galanın ardından, Casanova balesi Mayıs ayı boyunca İngiltere turnesine çıkacak.

Northern Ballet internet sitesi

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