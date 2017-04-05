Stanford Üniversitesi'ne girmenin bir yolu

Telif hakkı Twitter/@ZiadAhmed Image caption Ziad Ahmed'in mektubunda 100 kez "#BlackLivesMatters" (Siyahların Hayatı Önemlidir) etiketini kullandığı belirtiliyor

ABD'deki Stanford Üniversitesi'ne başvuran bir lise öğrencisi, motivasyon mektubunda bir soruya verdiği ilginç yanıtla üniversiteye girmeye hak kazandı.

New Jersey'den Ziad Ahmed adlı lise öğrencisi, başvuru için istenen motivasyon mektubunda "Senin için önemli olan ne ve neden?" sorusunun altına yan yana defalarca "#BlackLivesMatters" (Siyahların Hayatı Önemlidir) yazdı.

Sosyal medyada mutlu haberini paylaşan Ahmed'i birçok kişi tebrik ederken, bazıları durumu şaşkınlıkla karşıladı.

Kaliforniya eyaletindeki üniversite Times'ın dünya üniversite sıralamasında üçüncü.

Üniversite, her 20 öğrenciden sadece birinin başvurusunu kabul ediyor.

Siyahların haklarını savunan "Black Lives Matter" etiketini mektubunda 100 kez kullanan öğrencinin kabul edilmesi sosyal medyada büyük yankı buldu.

Ahmed'i eleştiren bir kullanıcı aktivist bir açıklamayla öne çıkmaya çalışmakla suçladı.

Ancak 18 yaşındaki Ahmed'in şimdiden pazarlama danışmanlığı firması ve insani çalışmalar yürüten bir organizasyon kurduğu belirtiliyor.

Ahmed Müslüman-Amerikanlar arasında değişim yaratan biri olarak görüldüğü için 2015 yılındaki Beyaz Saray'da Barack Obama'nın düzenlediği iftar yemeğinin konuklarından biriydi.

Ahmed'in Yale ve Princeton Üniversitelerinden de kabul aldığı belirtiliyor.