Apple ev teknolojisi rekabetine Siri ile giriş yaptı
Apple, ev teknolojisi alanında sanal asistan Siri ile çalışan yeni akıllı hoparlörünü tanıttı.
Amazon ve Google'dan sonra bu alana giriş yapan Apple'ın yeni ürünü HomePod, hem müzik ile ilgili taleplere yanıt verecek hem de evdeki eşyaları kontrol etmek için akıllı bir asistan olarak çalışacak.
Apple'ın California'da düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda tanıtılan HomePod, 2015'te tanıştığımız Apple Watch'tan sonra gelen ikinci yeni ürün oldu.
Yıl sonunda piyasaya çıkması beklenen HomePod'un fiyatı 350 dolar olacak.
Amazon'un ev için akıllı asistan olarak tasarladığı Echo'yu 2014 yılında piyasaya sürmesi, Apple'ın bu alanda geç kaldığı yorumlarına neden oluyordu.
Önce bir müzikçalar
Apple, HomePod'u ise ilk önce bir müzikçalar olarak tanıtıyor.
Apple'ın CEO'su Tim Cook, "Taşınabilir müzikte yaptığımız gibi, evdeki müziği de yeniden tasarlamak istiyoruz" dedi.
Teknoloji sitesi The Verge'den Tom Warren ise bu hamleyi Siri'nin iyi bir ürün olmaması nedeniyle akıllıca buluyor.
Google'un ürünü Google Home ise daha çok günlük işler için kullanılan bir asistan olarak kurgulanıyor.
Konferansta ayrıca Apple'ın sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve yapay zeka ile ilgili olarak geliştirdiği yeni yazılımlar da tanıtıldı.
Apple'ın etkinliğinde tanıttığı diğer yenilikler ise şöyle:
- watchOS 4: Apple Watch için geliştirilen yeni yazılım
- macOS High Sierra: Sierra işletim sisteminin bir üst modeli olan macOS High Sierra, sanal gerçeklik başlıklarını destekliyor. Aynı zamanda fotoğraflar için de yeni özelliklerle geliyor.
- Yeni iMac'ler ve bir MacBook Air modeli / MacBook Pro ise yenilendi.
- iOS 11: iPhone and iPad'ler için yeni işletim sistemi. Arabalarında telefon kullananlar için yeni güvenlik özelliği ile geliyor.
- Yeni iPad Pro 10.5
- İnternetten yayın yapan Amazon Prime Video, yapılan yeni anlaşma sayesinde Apple TV'lere gelecek