Cinsiyetlerine göre oyuncak almak çocukları bir kalıba sokar mı?

Hiç cinsiyetlerine göre oyuncak alarak çocuklarınızı bir kalıba soktuğunuzu düşündünüz mü?

Uzmanlar, oyuncakların çocukların hem kendilerini nasıl gördükleri üzerinde, hem de beyinlerinin fiziksel gelişiminde etkisi olduğunu söylüyor.

Psikologlara göre bu, bazı mesleklerin neden erkek egemenliğinde olduğunu açıklıyor.

Yetişkinlerin önyargılarını anlamak için bir deney yapıldı.

Deney için bir erkek çocuğuna elbise, bir kız çocuğuna ise pantalon ve gömlek giydirildi.

Yetişkinlerin erkek sandıkları çocuğa robot ve araba, kız sandıkları çocuğa ise pembe, pofuduk oyuncaklar verdiği gözlemlendi.