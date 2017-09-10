İskoçya sınırlarından göz alıcı fotoğraflar

Telif hakkı William Pollard Image caption William Pollard tarafından çekilen bu deniz feneri fotoğrafı birincilik aldı

İskoçya'nın güneydoğu kıyısında bulunan 'St Abb's Head' isimli deniz fenerinin fotoğrafı, İngiltere çapındaki bir fotoğraf yarışmasında birinci oldu.

Kazazede Denizciler Topluluğu (The Shipwrecked Mariners' Society) tarafından düzenlenen yarışmayı, William Pollard'ın çektiği fotoğraf kazandı.

Dış Hebridler, St Kilda, Sidmouth ve Newquay'den çekilen fotoğraflar da diğer ödüllerin sahibi oldu.

Telif hakkı John Roberts Image caption John Roberts'ın Dış Hebridler takımadasından çektiği fotoğrafı, 'denizde çalışma' kategorisinde yarışmayı kazandı

Kazazede Denizciler Topluluğu'nun yönetim kurulu başkanı Malcolm Williams, karar vermenin zor olduğunu söyledi.

"Yarışma için İngiltere genelinden 400'den fazla kişi bin 300'den fazla fotoğraf paylaştı" dedi.

"Bu yıl rekor sayının yanı sıra kalite de çok yüksekti, bu da karar vermeyi çok zorlaştırdı" dedi.

Telif hakkı Roy Curtis Image caption Newquay'de Roy Curtis tarafından çekilen bu sörf fotoğrafı da farklı bir kategoride ödül aldı

Jüri üyelerinden, Amateur Photographer dergisinin editörü Nigel Atherton "Bu yıl harika fotoğraflar sunuldu, gözalıcı, teknik olarak başarılı ve duygu yüklü fotoğraflar" dedi.

"Jüri üyeliği yapma zevkine eriştiğim birkaç yıl arasında bu kesinlikle en zoruydu.

"Pekçok yetenekli fotoğrafçının fotoğraflarını yardım kuruluşunun çalışmaları için göndermesi memnuniyet verici."

Telif hakkı John Dyer Image caption John Dyer, St Kilda'da çektiği bu fotoğrafla kıyıdan görünümlere ilişkin kategoride ödül aldı

Telif hakkı Alex Iacobet Image caption Alex Iacobet'in Sidmouth"ta çektiği bu fotoğraf gemiler ve enkazlar kategorisinde yarışmayı kazandı

Kazazede Denizciler Topluluğu'nun internet sitesine bu linkten ulaşabilirsiniz.