Telif hakkı YouTube: Kids Fun TV Image caption YouTube'daki sahte Peppa Pig çizgi filminde, karakterin dişi çekiliyor ve ağlıyor.

İnternetin en büyük video platformu YouTube, çizgi film karakterlerinin kullanıldığı cinsellik, şiddet ya da uygunsuz görüntüler içeren videolara yaş sınırlaması getirileceğini açıkladı.

Ancak bu videoların engellenebilmesi için, önce izleyicilerin bu 'sahte' içerikleri şikâyet etmesi gerekiyor.

YouTube, çocukları hedef alan ve birçoğunda garip ya da uygunsuz görüntüler bulunan videolar nedeniyle bir süredir ebeveynler ve teknoloji yazarları tarafından eleştiriliyordu.

Video platformu son olarak, bu tarz içeriğe sahip videoları reklamlandırmayı durdurarak, içerik yükleyicilerin bu videolardan para kazanmasının önüne geçmeye başlamıştı.

YouTube şimdi bu tarz 'uygunsuz' videolara, kullanıcılar tarafından bildirilmesi durumunda, 18 yaş sınırlaması getirecek. Yaş sınırlaması olan videolar, çocuklara yönelik YouTube Kids uygulamasındaki seçkilerden de çıkarılacak.

YouTube'un bu videoları engelleme işi için kurduğu "temizlik" ekibi ebeveynlerden oluşuyor.

Telif hakkı YouTube: Animals For Kids Image caption Bir diğer sahte videoda Örümcek Adam ve Elsa gibi karakterlerin otomatik silahlar kullandığı görülüyor.

"Youtube çocukları korkutmak ve sömürmek için kullanılıyor"

Video platformunda animasyon filmlerden alınmış görüntülerin, seslerin arka arkaya dizildiği, konusu olmayan, sadece çocukları oyalamaya yönelik birçok video bulunuyor.

Yayıncılık ve teknoloji üzerine yazıları bulunan James Bridle, geçen haftaki blog yazısında YouTube'da çocukları içine çeken bu "kara delik"e dikkat çekmişti.

Bridle, çocukları hedef alan bazı videoların, şiddet ya da cinsellik içermese bile, ürkütücü, rahatsız edici ve uygunsuz olduğunu belirtti.

Bu videolar popüler içerikleri öne çıkaran algoritma nedeniyle çok sayıda çocuğa ulaşıyor. Spiderman, Karlar Ülkesi'nin (Frozen) Elsa'sı gibi karakterlerin kullanıldığı videoların izlenme sayıları milyonları buluyor.

Bridle "Bazıları YouTube'u çocukları sistematik olarak korkutmak, travmaya uğratmak ya da sömürmek için kullanıyor" diyor.

Telif hakkı YouTube: Babyfun TV Image caption Bazı videolar şiddet ya da cinsellik içermese bile, popüler karakterleri garip, amaçsız şekilde kullanıyor.

YouTube bu tarz içeriklerin üretilmesini engelleyebilmek adına, bu videolara artık reklam verilmediğini açıkladı. Ancak bu videolar sadece kullanıcıların şikâyet etmesi (flag) ile belirlenebiliyor. Bu nedenle bu videoların çoğu, görüntüleri yükleyenlere para kazandırmaya devam ediyor.

YouTube'un son adımı ile artık bu videolar, 18 yaş üstü hesaplardan girilmediği sürece izlenemeyecek.

Ancak bu içerikleri kaldırmak için izleyicilerden şikâyet gelmesini beklemenin yeterli olmadığını düşünenler var.

Kontrol ve engelleme ekibinin sadece insanlardan oluşacak olması da bir diğer eleştiri. Uzmanlar sorunun büyüklüğü ve videoların çokluğu karşısında insan gücünün yetersiz kalabileceğine dikkat çekiyor.