Şili'de devlet başkanlığı seçimlerinde zafer muhafazakâr milyarder Pinera'nın

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Şili'de devlet başkanlığı seçimlerini, muhafazakâr sağcı milyarder oyların yüzde 54'ünü alan Sebastian Pinera kazandı.

Sosyalist Devlet Başkanı Michelle Bachelet'nin desteklediği merkez solcu Alejandro Guillier ise yenilgiyi kabul edip rakibi Pinera'yı tebrik etti.

Sandıktan zaferle çıkan Pinera Şili halkına birlik çağrısı yaptı.

Pinera, "Şili'nin çatışmalardan çok mutabakatlara ihtiyacı var. Geleceğe çıkan yollar bizi birleştiriyor. Bazen geçmişte yaşananlar bizleri ayırabiliyor" dedi.

Seçimlere ilk defa ülke dışından oyların da kabul edilmesine rağmen katılım oranı yüzde 48,5'te kaldı. Katılım oranının yüksek olmasından en çok Guillier'nin faydalanacağı yorumları yapılıyordu.

Vergileri azaltma vaadi

Sebastian Pinera, ülkede yaklaşık 20 yıllık merkez sol yönetimlerin ardından 2010 yılında devlet başkanı seçilmiş, 2014 yılına kadar görevde kalmıştı.

Pinera, vergileri azaltmayı ve ekonomiyi yeniden canlandırmayı vaad etmişti.

Yaklaşık 10 yıl önce, Latin Amerika'da Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili, Küba, Ekvador, Hondoras, Nikaragua, Uruguay ve Venezuela sol liderler tarafından yönetiliyordu.

Ancak son yıllarda Arjantin, Brezilya ve Paraguay'da muhafazakâr sağ siyasetçiler iktidara geldi.

Venezuela'da ise hükümet karşıtları aylardır sokaklarda.

Pinera'nın zaferi de, Latin Amerika'da sağ siyasetin güçlendiğini gösteren son gelişme oldu.