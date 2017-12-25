2017'nin en az tanınan, en ilham verici kişileri

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Sizlere yılın en az tanınan, en ilham verici karakterlerini tanıtmak istiyoruz.

Bu kişiler yalnızca 2017'de sıradışı şeylere imza atmakla kalmadılar, aynı zamanda ne kadar özel olduklarını da ispatladılar.

Tarana Burke - #MeToo (Ben de) kampanyasının arkasındaki isim

#MeToo, 2017 yılının en güçlü sosyal medya etiketleri arasında bulunuyor ancak bu etiketi kullanıma ilk sokan kişinin Tarana Burke olduğu pek bilinmiyor.

Hollywood'un ünlü yapımcısı Harvey Weinstein'la ilgili cinsel taciz iddialarının ortaya çıkmasının ardından 15 Ekim'de oyuncu Alyssa Milano, kadınlardan uğradıkları cinsel tacizleri sosyal medyada #MeToo etiketini kullanarak anlatmaları çağrısı yaptı.

Image caption Tarana Burke

Ancak aslında Tarana Burke, daha henüz 2006 yılında "Me too" yani "Ben de" başlıklı bir kampanya başlatmıştı. Tarana, başta yoksul ve siyasi kadınlar olmak üzere cinsel saldırıdan kurtulanlara yardımcı olmayı amaçlıyordu.

Tarana giderek daha çok insan tarafından tanınmaya başlandı. TIME dergisi, kampanya çerçevesinde deneyimlerini anlatanları "Sessizliği Bozanlar"ı Yılın Kişisi olarak seçti.

"Me Too" kampanyasının yeniden başlamasını BBC'ye değerlendiren Tarana, "Esas amacım bunun anlık bir heves değil, devam eden kararlı bir hareket olmasını sağlamak. Sesimizi çıkarmaya ve rahatsız etmeye devam edeceğiz. Hikayelerimizi anlatmayı sürdüreceğiz" dedi.

Jonathan Smith - Las Vegas saldırısı sırasında 30 kişi kurtaran ve sonra kendisi de vurulan adam

Jonathan Smith, Las Vegas'ta 1 Ekim tarihinde açık hava konserinin üzerine açılan ateş sonucunda yaralananlara yardım etmeye çalışırken boynundan vuruldu. Üzerinden aylar geçmesine karşın o kurşun hala orada duruyor.

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Jonathan, havada kurşunlar uçuşurken saklandığı arabanın arkasından çıkarak iki genç kadını güvenli bir yere taşıdı. Vurulana kadar yaklaşık 30 kişiye yardımcı oldu.

Heley de Abreu Silva Batista - Brezilya'da yangından öğrencilerini kurtarırkan hayatını kaybeden öğretmen

5 Ekim günü Brezilya'nın Janauba köyündeki bir anaokula giren bir kişi, öğrencilerin üzerine yanıcı madde sıktı ve daha sonra da okul binasını ateşe verdi.

Ancak okulun öğretmenlerinden Heley de Abreu Silva Batista, kaçarak uzaklaşmak yerine okulda kaldı ve saldırganın karşısına dikildi.

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43 yaşındaki Batista, saldırganı oyalayarak can kaybının artmasını önledi ancak kendi canından oldu. Olayda Batista'nın yanı sıra saldırgan ve dört çocuk hayatını kaybetti.

Saldırganın yıllık izinden döndükten sonra işten çıkarılmasına öfkelendiği için bu saldırıyı düzenlediği açıklandı.

Marcus Hutchins - WannaCry siber saldırısını durduran tesadüfi kahraman

150 ülkede 300 bin bilgisayarı etkileyen siber saldırı, bir tesadüf sonucu durduruldu. Bu tesadüfün arkasında ise siber güvenlik uzmanı Marcus Hutchins var.

Fidye yazılım WannaCry ile 12 Mayıs'ta aralarında hastane ve bankaların da olduğu yüzlerce kuruma saldırıldı ve bu kurumlardaki bilgisayarları kilitleyerek, açılmaları karşılığında fide talep edildi.

22 yaşında olan ve kendi kendine bilgisayar korsanlığı yapmayı öğrenen Marcus, bu kötü amaçlı yazılımı kapalı bir ortamda çalıştırdı ve loglarında bir web sitesinin adının geçtiğini gördü.

Bunun üzerine bu alan adını satın aldı. Bu hamle, yalnızca yazılımın kaynağını tespit etmesini sağlamakla kalmadı aynı zamanda tesadüfen virüsün kendini imha etmesini sağlayan sistemi açmış oldu.

Bahtiyar Duysak - Başkan Trump'ın hesabını kapatan Twitter çalışanı

Bu tercihimize herkes katılmayabilir. Ancak Twitter'ın eski çalışanlarından Bahtiyar Duysak, 2017 yılında oldukça sıradışı bir şey yaptı. Duysak, işteki son gününde 3 Kasım'da Başkan Trump'ın Twitter hesabını kapattı.

Bir Twitter kullanıcısı, Trump'ın hesabının kapalı kaldığı 11 dakikayı, Esaretin Bedeli filminde bir karakterin hapishanenin merkezi ses yayın sisteminden opera çaldığı sahneye benzetti.

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Ancak bu durumdan memnun olmayanlar da oldu. Twitter, "Olayı soruşturmaya devam ediyoruz ve bunu bir daha tekrarlanmaması için gerekli adımları atıyoruz" dedi.

28 yaşındaki Duysak ise 44,6 milyon kişinin takip ettiği hesabı yanlışlıkla kapattığını söyledi. Ancak aynı zamanda Başkan'ın son dönemde attığı bazı mesajların sitenin nefret söylemiyle ilgili yasağı ihlal ettiğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Başkan Trump ise hesabı geri açılınca, "Sanırım artık sözlerim duyulmaya ve etki yaratmaya başladı" diye mesaj attı.

Nanammal Amma - 98 yaşındaki yoğa eğitmeni

Başkalarına ilham vermek için asla geç değil. Hint yoga eğitmeni Nanammal Amma bu sözün doğruluğunu kanıtlayan isimlerden biri.

Yaşı 98 ve yoga eğitmenliği yapmayı hala sürdürüyor. Üstelik en karmaşık hareketleri bile yapabiliyor.

Nanammal'ın bu fotoğrafı Nisan ayında çekildi.

Üstelik Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu kentinde yaşayan Amma'nın çocukları ve torunları da yoga öğretiyor.

Simon Smith - Otobüs çarptıktan sonra hiçbirşey olmamış gibi ayağa kalkıp bira içmek için bara giren adam

Simon Smith, İngiltere'nin Reading kentinde 24 Haziran günü kendi halinde kaldırımda yürüyordu. Tam o sırada bir belediye otobüsü kontrolü kaybetti ve Smith'e çarptı.

Otobüsün birkaç metre sürüklediği Smith yere düştü.

Sonrasında olanlar ise oldukça inanılmaz.

Smith, ayağa kalktı, üstünü silkeledi ve hemen yandaki bara girip kendine bir bira söyledi!

Atlas - Ters takla atan robot

Günümüzde etki bırakmak için insan olmaya gerek yok. Bkz: Atlas...

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Kendisi ters takla atabilen bir robot.

Boston Dynamics'in geliştirdiği bu robot, Kasım ayında ters takla atmayı öğrendi.

Zola - Dans eden goril

Ve son isim Goril Zola. Kendisi 2017'de hepimizde kendimizden geçercesine dans etme isteği uyandırdı.

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14 yaşındaki Zola'nın bu videosu Haziran ayında internette yayınlandı ve hızla viral oldu!