Avustralya arşivlerinde 1915 Çanakkale Savaşı fotoğrafları

  • 25 Nisan 2018

Anzak Çıkarması'nın 103’üncü yıldönümünde, Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Anzak Koyu'nda anma töreni düzenlendi. Avustralya ve Yeni Zelanda’dan Çanakkale'ye giden bin kişi, Şafak Ayini töreninde dedeleri için dua etti. Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletindeki bir devlet kütüphanesinin yayımladığı, Çanakkale Savaşı’ndan fotoğraflar…

  • Anzak Koyu'ndaki askerler, Mayıs 1915 Mıtchell Lıbrary, State Lıbrary of New South Wales

    Anzak Koyu'ndaki askerler, Mayıs 1915

  • Kılıçbayırı'nda Avustralyalı askerler Türk ve Avustralyalı askerleri gömüyor, 24 Mayıs 1915 Mıtchell Lıbrary, State Lıbrary of New South Wales

    Kılıçbayırı'nda Avustralyalı askerler Türk ve Avustralyalı askerleri gömüyor, 24 Mayıs 1915

  • Anzak Koyu'nun güneyden görünüşü, Haziran 1915 Mıtchell Lıbrary, State Lıbrary of New South Wales

    Anzak Koyu'nun güneyden görünüşü, Haziran 1915

  • Seddülbahir Çıkarması, Mayıs 1915 Mıtchell Lıbrary, State Lıbrary of New South Wales

    Seddülbahir Çıkarması, Mayıs 1915

  • Ohrili Kemal Bey gözü bağlı halde karşı cephedeki General William Riddell Birdwood'un karargahında, 22 Mayıs 1915 Mıtchell Lıbrary, State Lıbrary of New South Wales

    Ohrili Kemal Bey gözü bağlı halde karşı cephedeki General William Riddell Birdwood'un karargahında, 22 Mayıs 1915

  • Gelibolu Savaşı'nda Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin konutanı General William Riddell Birdwood Anzak Koyu'nda, Mayıs 1915 Mıtchell Lıbrary, State Lıbrary of New South Wales

    Gelibolu Savaşı'nda Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin konutanı General William Riddell Birdwood Anzak Koyu'nda, Mayıs 1915

  • Kanlısırt'taki bir siperde bir asker, 1915 Mıtchell Lıbrary, State Lıbrary of New South Wales

    Kanlısırt'taki bir siperde bir asker, 1915

  • Bir İngiliz askeri Şarapnel Vadisi'ne bakıyor, Mayıs 1915 Mıtchell Lıbrary, State Lıbrary of New South Wales

    Bir İngiliz askeri Şarapnel Vadisi'ne bakıyor, Mayıs 1915

  • Avustralyalı askerlerin irtibat hendeği, Mayıs 1915 Mıtchell Lıbrary, State Lıbrary of New South Wales

    Avustralyalı askerlerin irtibat hendeği, Mayıs 1915

  • Anzak'ta Avustralyalı askerlerin mevzileri, yukarıda ise General William Riddell Birdwood'un karargahı, Mayıs 1915 Mıtchell Lıbrary, State Lıbrary of New South Wales

    Anzak'ta Avustralyalı askerlerin mevzileri, yukarıda ise General William Riddell Birdwood'un karargahı, Mayıs 1915

  • Seddülbahir Cephesi'nde bulunan Avustralyalı askerlere ait kamp, Mayıs 1915 Mıtchell Lıbrary, State Lıbrary of New South Wales

    Seddülbahir Cephesi'nde bulunan Avustralyalı askerlere ait kamp, Mayıs 1915

  • İngiliz üst düzey ordu mensupları, William Riddell Birdwood solda otururken görülüyor, Mayıs 1915 Mıtchell Lıbrary, State Lıbrary of New South Wales

    İngiliz üst düzey ordu mensupları, William Riddell Birdwood solda otururken görülüyor, Mayıs 1915

  • Hain Tepe'nin arkasında Anzaklara ait ordu karargahı, Mayıs 1915 Mıtchell Lıbrary, State Lıbrary of New South Wales

    Hain Tepe'nin arkasında Anzaklara ait ordu karargahı, Mayıs 1915

  • Anzak Koyu'nda bir Hint, Mayıs 1915 Mıtchell Lıbrary, State Lıbrary of New South Wales

    Anzak Koyu'nda bir Hint, Mayıs 1915

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