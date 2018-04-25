Avustralya arşivlerinde 1915 Çanakkale Savaşı fotoğrafları
Anzak Çıkarması'nın 103’üncü yıldönümünde, Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Anzak Koyu'nda anma töreni düzenlendi. Avustralya ve Yeni Zelanda’dan Çanakkale'ye giden bin kişi, Şafak Ayini töreninde dedeleri için dua etti. Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletindeki bir devlet kütüphanesinin yayımladığı, Çanakkale Savaşı’ndan fotoğraflar…
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Mıtchell Lıbrary, State Lıbrary of New South Wales
Anzak Koyu'ndaki askerler, Mayıs 1915
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Mıtchell Lıbrary, State Lıbrary of New South Wales
Kılıçbayırı'nda Avustralyalı askerler Türk ve Avustralyalı askerleri gömüyor, 24 Mayıs 1915
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Mıtchell Lıbrary, State Lıbrary of New South Wales
Anzak Koyu'nun güneyden görünüşü, Haziran 1915
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Mıtchell Lıbrary, State Lıbrary of New South Wales
Seddülbahir Çıkarması, Mayıs 1915
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Mıtchell Lıbrary, State Lıbrary of New South Wales
Ohrili Kemal Bey gözü bağlı halde karşı cephedeki General William Riddell Birdwood'un karargahında, 22 Mayıs 1915
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Mıtchell Lıbrary, State Lıbrary of New South Wales
Gelibolu Savaşı'nda Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin konutanı General William Riddell Birdwood Anzak Koyu'nda, Mayıs 1915
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Mıtchell Lıbrary, State Lıbrary of New South Wales
Kanlısırt'taki bir siperde bir asker, 1915
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Mıtchell Lıbrary, State Lıbrary of New South Wales
Bir İngiliz askeri Şarapnel Vadisi'ne bakıyor, Mayıs 1915
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Mıtchell Lıbrary, State Lıbrary of New South Wales
Avustralyalı askerlerin irtibat hendeği, Mayıs 1915
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Mıtchell Lıbrary, State Lıbrary of New South Wales
Anzak'ta Avustralyalı askerlerin mevzileri, yukarıda ise General William Riddell Birdwood'un karargahı, Mayıs 1915
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Mıtchell Lıbrary, State Lıbrary of New South Wales
Seddülbahir Cephesi'nde bulunan Avustralyalı askerlere ait kamp, Mayıs 1915
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Mıtchell Lıbrary, State Lıbrary of New South Wales
İngiliz üst düzey ordu mensupları, William Riddell Birdwood solda otururken görülüyor, Mayıs 1915
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Mıtchell Lıbrary, State Lıbrary of New South Wales
Hain Tepe'nin arkasında Anzaklara ait ordu karargahı, Mayıs 1915
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Mıtchell Lıbrary, State Lıbrary of New South Wales
Anzak Koyu'nda bir Hint, Mayıs 1915