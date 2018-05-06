Kakava Şenlikleri: Romanların bahar bayramı

Video haber: Berza Şimşek

Baharın gelişi ve doğanın uyanışı asırlardır pek çok kültürde bayram ve kutlamalar karşılanıyor.

Bu durum, Romanlar için de farklı değil.

Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs'ta Kakava Şenlikleri düzenleniyor.

Şenlikler, Romanlar için bir yıl boyunca sabırsızlıkla beklenen ve büyük hazırlıklar yapılarak kutlanan en önemli tarihlerden biri.

Romanlar bahara 'Hoşgeldin' diyor, yerli ve yabancı turistler de onlara bu kutlamalarında eşlik ediyor.

Bir diğer ismiyle Hıdırellez geçen yıl UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildi.

Bu yıl Kakava Şenlikleri'ne ilgi, geçen yıllara göre daha da yoğundu.

Şenlikler Sarayiçi'nde davul-zurna eşliğindeki danslı eğlenceyle başladı.

Daha sonra Kakava ateşi yakıldı.

Roman gençler dilek tutarak ateşten atladı.

Daha sonra mahallelerine çekilen Romanlar, burada sokakta müzik dinleyip dans etmeye sabaha kadar devam etti.

Sabaha karşı ise Tunca Nehri kıyısına gitti, suda yüzlerini yıkadı, arınmayı umdu.

Kimileri ise nehirden aldıkları suyu bahçelerine dökmek için evine götürdü. Bunun bereketi artırdığına inanılıyor.

Nehre dilek mumları bırakmak da bir başka ritüel.

Romanlar nehir kenarındaki ağaçlardan kopardıkları dalları da evlerinin önüne asıyor.

Bu dallar baharın gelişini simgeliyor.