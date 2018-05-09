Üniversite öğrencileri için en iyi şehir Londra, İstanbul 67. sırada

  • 9 Mayıs 2018
Londra öğrenci Telif hakkı Getty Images
Image caption Londra'nın renkli kültürel yaşamı da öğrenciler için cazip.

İngiltere'nin başkenti Londra, dünya genelinde üniversite öğrencileri için en iyi şehir seçildi. QS yüksek öğretim grubunun veri analistlerinin yayımladığı listede İstanbul 67'nci oldu.

Araştırmanın daha önceki sayılarında Montreal ve Paris birinci çıkmıştı.

Sıralama, şehirdeki iyi üniversitelerin sayıları, şehirdeki istihdam oranları, kültür çeşitliliği ve yaşam kalitesi gibi faktörler göre belirlendi.

İstihdam, öğrenci deneyimi, çekicilik sıralamalarında yüksek çıkan Londra yalnızca 'alım gücü' kategorisinde zayıf kaldı.

İstanbul ise çekicilik kategorisinde 91'inci, istihdamda 67, alım gücünde 47, öğrencilerin görüşü kategorisinde de 49'uncu sıraya yerleşti.

Araştırma için 50 bin öğrenciyle anket yapıldı. Öğrencilere şehirlerde çekici gördükleri özellikler, avantajlar ve dezavantajlar soruldu.

Londra'yı birinci sıraya taşıyan özellikler arasında şehirdeki müzeler, tiyatrolar, sinema ve restoranlarla kültürel yaşamı, üniversitelerin kalitesi, öğrencilerin rahat iş bulabilmeleri, uluslararası yapısıyla farklılara daha açık olması ve ülke dışındaki öğrencilerin yabancılık çekmemesi ve dışlanmaması yer alıyor.

Ancak yaşam pahalılığında Londra, öğrenci bütçesini en çok zorlayan şehirlerden biri.

Sıralamanın ikinci sırasında Japonya'nın başkenti Tokyo, üçüncü sırada Melbourne, dörtte Montreal ve beşte Paris var.

Telif hakkı Getty Images

En İyi Öğrenci Şehirleri 2018

  1. Londra
  2. Tokyo
  3. Melbourne
  4. Montreal
  5. Paris
  6. Münih
  7. Berlin
  8. Zürih
  9. Sidney
  10. Seul
  11. Viyana
  12. Hong Kong
  13. Toronto
  14. Boston
  15. Singapur
  16. Edinburg
  17. Vancouver
  18. New York
  19. Kyoto-Osaka-Kobe
  20. Taipei
  21. Brisbane
  22. Canberra
  23. Auckland
  24. Manchester
  25. Buenos Aires
  26. Pekin
  27. Amsterdam
  28. Moskova
  29. Şangay
  30. Prag

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