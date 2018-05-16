Prens Harry ve Meghan Markle evleniyor: Düğünle ilgili merak edilen her şey

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Prens Harry ve nişanlısı ABD'li oyuncu Meghan Markle evleniyor.

İngiltere Kraliyet ailesinde taht sıralamasında altıncı sırada yer alan 33 yaşındaki Prens Harry ile 36 yaşındaki Markle'ın ortak bir arkadaşları tarafından tanıştırıldığı ve yaklaşık 1,5 yıldır birlikte oldukları biliniyor.

Çift, Kasım 2017'de nişanlandıklarını açıkladı.

Prens Harry, evlenme teklifini kendi tasarladığı yüzükle yaptı. Sarı altından yapılan yüzüğün ortadaki taşı, ikilinin birlikte ilk tatillerini yaptığı Botswana'dan getirilirken, Prenses Diana'nın takı koleksiyonundan da iki pırlanta eklendi.

İngiltere'nin son haftalarda gündemini oluşturan bu düğünle ilgili merak edilenleri derledik:

Telif hakkı Getty Images Image caption Prens Harry'nin teklif sırasında verdiği yüzüğün büyük taşı Botswana'dan; yanlardaki pırlantaları da Prenses Diana'nın mücevherlerinden

Düğün nerede ve ne zaman?

Prens Harry ve Meghan Markle'ın, Cumartesi günü TSİ 14:00'te Windsor kentinde bulunan St George Şapeli'nde evlenmesi planlanıyor.

Şapel, yaklaşık 800 kişi alabiliyor.

Nikahın kıyılmasının ardından çiftin TSİ 15:00'te atlı arabaya binerek, Windsor sokaklarında dolaşması bekleniyor.

Çift, bunun için resmi ve törensel devlet etkinliklerinde kullanılan Ascot Landau adlı at arabasını seçti.

Araç, Castle Hill'den ayrılacak, Windsor sokaklarında ilerleyecek ve daha sonra Long Walk yolundan geçerek, Windsor Şatosu'ndaki St George Salonu'na dönecek.

Düğün BBC tarafından hem televizyon hem de radyodan canlı yayınlanacak.

BBC, bu düğün için İngiltere'de televizyon izleyen ve radyo dinleyen herkesin ödemekle yükümlü olduğu lisans ücreti uygulamasını askıya aldığını açıkladı.

Düğüne kimler katılacak?

Nikah için 600 kişiye davetiye gönderildi.

Buna ek olarak akşam düzenlenecek olan özel resepsiyona aralarında 1990'ların ünlü pop müzik grubu Spice Girls'ün üyelerinin de olduğu 200 kişi daha davet edildi.

Markle'ın babası Thomas Markle'ın ise düğüne katılması beklenmiyor.

Daha önce Thomas Markle'ın düğüne katılacağı açıklanmış ancak daha sonra kendisinin bir fotoğrafçıya düğüne hazırlanma sırasında çekildiği söylenen mizansen pozlar verdiğinin ortaya çıkmasının ardından katılmama kararı aldığı bildirilmişti.

Markle'ın annesi Doria Ragland ise düğünden birkaç gün önce İngiltere'ye gelerek, Kraliçe II. Elizabeth, Edinburgh Dükü Prens Philip, Cambridge Dükü Prens William ve Cambridge Düşesi Catherine Middleton ile tanıştı.

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Kensington Sarayı, kısa bir süre önce kalça protezi takılan Prens Philip'in düğüne katılacağını açıkladı. Ancak Kraliyet ailesinin yaklaşık üç hafta önce doğan en yeni üyesi, Prens Harry'nin yeğeni Prens Louis'in ise düğüne katılması beklenmiyor.

Başbakan Theresa May ile ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ise törene davetli listesinin "siyasi liderlerin resmi listesi" olmayacağı yönünde karar alınmasının ardından davetli edilmedi. Bu karar, ABD Başkanı Donald Trump'ın da düğüne katılmayacağı anlamına geliyor.

Saray'dan yapılan açıklamada, bu kararın hükümetle istişare edilerek alındığını ve Prens Harry'nin taht sıralamasında altıncı olmasıyla uyumlu olduğu belirtildi.

Ayrıca Prens'in arkadaşı olan Barack ve Michelle Obama'nın da davet edilmediği öğrenildi.

Halktan da 1000 civarında kişinin Windsor Şatosu'nun içine alınması bekleniyor. Bu kişiler gelin ve damadın şatoya giriş ve çıkışını canlı görebilecek.

Manchester Arena saldırısında yaralanan 12 yaşındaki Amelia Thompson da davet edilen kişiler arasında yer alıyor.

Telif hakkı Cliveden House/PA Image caption Markle, düğünden önceki geceyi Cliveden House'ta annesiyle geçirecek

Çift düğünden bir gece önce nerede kalacak?

Markle, düğünden önceki geceyi Windsor Şatosu'nun yaklaşık 15 kilometre kuzeyinde yer alan Buckinghamshire'daki lüks Cliveden House Oteli'nde annesi Doria Ragland ile birlikte geçirecek.

Prens Harry ise ağabeyi Cambridge Dükü Prens William ile birlikte şatoya yaklaşık 22 kilometre mesafedeki Ascot'ta bulunan Coworth Park otelinde kalacak.

Düğün gününde ise Markle, nikahın kıyılacağı şapele annesiyle birlikte arabayla gelecek. Prenslerin de birlikte gelmesi bekleniyor.

Telif hakkı Dorchester Collection/PA Image caption Prens Harry de ağabeyiyle birlikte bu lüks otelde kalacak

Davetliler ne giyecek?

Davetiyede erkeklerin takım elbise; kadınların ise gündüz elbisesi ve şapka ile gelmesi istendi.

Markel'ın gelinliğinin detayları ise halen sır gibi saklanıyor.

Gelinin nedimeleri kimler olacak?

Markle, düğüne bir başnedime ile hazırlanmamaya karar verdi.

Saray'dan yapılan açıklamada nedimelerin tamamının çocuklar olacağı açıklandı.

Saray'ın İletişimden Sorumlu Sekreteri Jason Knauf, Markle'ın "çok sayıda yakın arkadaşı olduğu ve aralarından tercih yapmak zorunda kalmak istemediği için" böyle bir karar alındığını söyledi.

Knauf, "Yakın arkadaşları, düğün öncesinde Londra'da, düğün günü de Windsor'da hazır bulunacak. Arkadaşları baştan sona yanında olacağı için kendisi çok memnun" dedi.

Prens William ve Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın ilk çocukları Charlotte'un da nedime olacağı duyuruldu.

Telif hakkı PA Image caption Çiftin gezeceği Ascot Landau atlı araba

Damadın sağdıcı kim olacak?

Beklenebileceği gibi, Prens Harry, ağabeyi Prens William'dan sağdıcı olmasını istedi.

Benzer şekilde, Prens Harry de 2011'deki düğününde Prens William'ın sağdıçlığını yapmıştı.

Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Prens William'ın bu tekliften büyük onur duyduğu ve kardeşinin yanında olmaktan dolayı çok mutlu olduğu belirtildi.

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Nikahı kim kıyacak?

Çiftin nikahını Canterbury Başpiskoposu Justin Welby kıyacak.

St George Şapeli'ndeki töreni ise Papaz David Connor yönetecek. ABD'li Pastör Michael Curry de törende bir konuşma yapacak.

Dini törenin ardından çift, atlı araba ile Castle Hill, High Street, Sheet Street, Kings Road, Albert Road ve Long Walk güzergahından geçerek Windsor Şatosu'na geri dönecek.

Törende hangi müzikler çalacak?

Çift, törende sahne alması için bir dizi koro, şarkıcı ve müzisyen tespit etti.

Bunlar arasında St George Şapeli korosu, BBC tarafından verilen 2016 Genç Müzisyen Ödülü'nü kazanan 19 yaşındaki Sheku Kanneh-Mason ve Karen Gibson önderliğindeki ilahi korosu ile The Kingdom Choir yer alıyor.

Galli soprano Elin Manahan Thomas'ın liderliğindeki orkestra da sahne alacak.

Resepsiyonla ilgili neler biliniyor?

Törene katılan 600 davetli daha sonra St George Salonu'nda öğlen vakti düzenlenecek olan resepsiyona katılacak.

Bu resepsiyonun evsahipliğini Kraliçe Elizabeth yapıyor.

Markle'ın kraliyet ailesinde uzun yıllardır var olan bir geleneği bozarak, bir konuşma yapması bekleniyor.

Akşam saatlerinde ise damadın babası Prens Charles tarafından Windsor Şatosu'ndan yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Frogmore House'ta özel bir resepsiyon daha verilecek. Buna da 200 kişi davet edildi.

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17'nci yüzyıldan kalma bir kır evi olan ve geniş bahçeleri bulunan Frogmore House, bugüne kadar kraliyet ailesinden çok sayıda kişiye evsahipliği yaptı.

Burası aynı zamanda çiftin nişan fotoğraflarının da çekildiği yer.

Nikah töreni, müzik, çiçek ve resepsiyon da dahil olmak üzere düğünün tüm masrafların Kraliyet Ailesi karşılayacak.

Düğün pastası nasıl olacak?

Prens Harry ve Meghan Markle, organik limon ve mürver çiçeğinden bir düğün pastası sipariş etti.

Pastanın yapımı için de Londra'nın doğusunda bulunan Violet Pastanesi'nin ABD'li pasta şefi ve yemek eleştirmeni Claire Ptak ile anlaşıldı.

Telif hakkı PA Image caption Philippa Craddock

Süslemelerde hangi çiçekler kullanılacak?

Nikah töreninin yapılacağı St George Şapeli ile daha sonra resepsiyonun verileceği St George Salonu'nun dekorasyonunda ise beyaz gül, yüksük otu ve Markle'ın en sevdiği çiçek olan şakayık kullanılacak.

Çiçekleri Londralı çiçekçi Philippa Craddock hazırlayacak. Dekorasyonda kullanılacak olan yapraklar da bölgedeki üreticilerden tedarik edilecek.

İkilinin birlikte olmaya başlamasından kısa bir süre sonra Markle, artık sildiği Instagram hesabı üzerinden pembe ve beyaz şakayıklardan oluşan bir buketle çekilmiş bir fotoğraf paylaşmış ve daha sonra da 'sonsuz mutluyum' notuyla şakayık fotoğrafı paylaşmıştı.

Düğün fotoğraflarını kim çekecek?

Alexi Lubomirski'nin düğünün resmi fotoğrafçısı olacağı açıklandı.

Çiftin nişan fotoğraflarını da aynı isim çekmişti ve daha sonra yaptığı açıklamada, "bu muhteşem aşk hikayesinin yeni bölümünü" ölümsüzleştirme fırsatı bulmaktan onur duyduğunu söyledi.

İngiltere'de doğan ancak New York'ta yaşayan Lubomirski, daha önce moda dergilerine Beyonce, Gwyneth Paltrow, Julia Roberts ve Scarlett Johansson gibi ünlü isimlerin çekimlerini yapmış olan bir fotoğrafçı.

Telif hakkı PA Image caption Alexi Lubomirski

Partiler kaça kadar sürecek?

Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Markle ve Prens Harry'nin "halkın da kendisini kutlamaların bir parçası olarak hissetmesini" istedikleri belirtildi.

İngiltere ve Galler'deki bar ve pubların da normalden iki saat geç kapanmalarına ve gece saat 01:00'e kadar servise devam etmelerine izin verilecek.

Balayı nerede?

Çiftin nereye ve ne zaman balayına gideceği henüz açıklanmadı.

Ancak Kensington Sarayı, balayının düğünün hemen ardından başlamayacağını söyledi.

Çiftin, düğün ardından kraliyet görevleriyle bağlantılı ilk etkinliklerini hayata geçirmeye başlaması bekleniyor.