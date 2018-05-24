Haber: Aylin Yazan
Tiyatro sahnesinde 4 kadın, çevrelerindeki kadınların maruz kaldığı taciz ve şiddeti müzikle haykırarak anlatıyor.
Enough is Enough (Yetti Artık!) bir süredir Galler'de yaşayan Meltem Arıkan tarafından yazıldı, Memet Ali Alabora tarafından yönetiliyor.
Geçen yıl Galler'de yaptıkları turne sonrası oyun Londra'da sergileniyor ve 3 Haziran'da Türkiye kökenliler için özel bir gösterim yapılacak.
Arıkan ve Alabora, Britanya'da yaşanmış gerçek olaylardan yola çıkan tiyatro oyununu anlatıyor.
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