Çorba tenceresinden çıkmaya çalışan kerevit sıkışan kolunu koparıp kaçtı

Telif hakkı Getty Images Image caption Çin, dünyanın en büyük kerevit üreticilerinden.

Çin'de bir restoranda çorba yapılmak üzere haşlanan kerevitlerden biri, tencereden çıkmaya çalışırken sıkışan kolunu diğer pençesiyle koparıp kaçtı.

Tatlı su ıstakozu olan kerevitin kaçarken çekilen görüntüsü internette bir milyona yakın kişi tarafından izlendi.

Görüntüleri çeken 'Jiuke' adlı sosyal medya kullanıcısı videoyu Çin'deki paylaşım platformu Weibo'ya yükledi.

Jiuke daha sonra takipçilerine kaçan kereviti 'evcil hayvan olarak beslemek için aldığını' söyledi.

Weibo kullanıcılarından da cesur kerevit için destek mesajları geldi. Taiwan News haber sitesinin aktardığına göre bir kullanıcı "Bırakın gitsin" dedi, bir diğer kullanıcısı da "Kaçmak için ne kadar uğraşmış, sakın yeme" mesajı paylaştı.

Jiuke de takipçilerine "Yaşamasına izin verdim. Eve aldım, akvaryumda besliyorum" yanıtını verdi.

Çin restoranlarında son dönemde kerevitle yapılan tarifler oldukça ilgi görüyor.

Çin'in resmi haber ajansı Şinhua'nın Tarım Bakanlığı'na dayandırdığı verilere göre dünyanın en büyük kabuklu hayvan kaynağı Çin.

Çin'de kabul hayvan üretimi 2007'de 265.500 tondan, 2016'da 852.300 tona çıktı.