Caretta carettaların yarıdan fazlası plastik yutuyor

Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı Akdeniz ülkelerinde yapılan bir araştırmaya göre deniz kirliliği nedeniyle caretta caretta kamplumbağalarının yarısından çoğunun sindirim sisteminde plastik bulunuyor.

Avrupa Birliği'nin sponsorluğunda, denizlerdeki çöplerin deniz canlıları üzerindeki etkilerinin incelendiği INDICIT projesi kapsamında yapılan araştırmada 187'si canlı, 424'ü ölü olmak üzere 611 caretta caretta incelendi. Caretta caretta'ların yüzde 53'ünün sindirim sisteminde plastik kalıntısına rastlandı.

Ölmüş olan kamplumbağaların yüzde 63'ünün sindirim sisteminde plastik bulunurken, canlı olanların yüzde 31'inin dışkısında plastik kalıntısı tespit edildi.

Araştırma, İtalya, İspanya, Fransa, Portekiz, Yunanistan, Tunus ve Türkiye'den kurumların katkılarıyla yapıldı.

İtalya'dan araştırmaya katılan Çevre Bakanlığı'na bağlı Çevre Koruma ve Araştırma Yüksek Enstitüsü (ISPRA) tarafından açıklanan sonuçlara göre, örneğin İtalya kıyılarında incelenen kaplumbağaların, Fransa'da satılan bir gıda ürünün ambalajını yuttuğu da görüldü.

'İçleri plastik dolu'

İtalya'da incelenen kamplumbağaların sindirim sisteminde plastik şişe kapakları, pipetler, olta ipi ve kancaları da bulundu.

Halen devam eden INDICIT projesi kapsamında yapılan araştırmanın sonuçları, ISPRA tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle duyuruldu. ISPRA'nın basın açıklamasında "Dünya Çevre Günü: Deniz kaplumbağalarının içi plastikle dolu" denildi.

Açıklamada, "Caretta caretta'lar, Akdeniz'de plastiklerin miktarı ve yayılma dinamiklerini incelemek için bir göstergedir. Plastik malzemeler, denizde ve plajlarda bulunan atıkların yüzde 80'inden fazlasını teşkil ediyor. Türlerinin geniş bir coğrafyaya yayılıyor olması, farklı habitatlarda mevcut olmaları ve denizdeki atıkları yeme özellikleri, plastiklerin deniz faunasına etkilerini belirlemek için caretta caretta'ları iyi bir gösterge kılıyor" denildi.