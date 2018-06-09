Doğanın yeniden ele geçirdiği 'hayalet köy'

  • 9 Haziran 2018

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletindeki Shengshan adasındaki bulunan Houtouwan köyü, terk edildikten sonra bitki örtüsünün köyün yapılarını üstünü yavaş yavaş kaplamasıyla masalsı bir görünüme kavuştu.

Abandoned village houses covered with overgrown vegetation in Houtouwan on Shengshan island Telif hakkı AFP

Agence France-Presse (AFP) fotoğrafçısı Johannes Eisele Houtouwan'a giderek havadan bu inanılmaz fotoğrafları çekti.

Abandoned village houses covered with overgrown vegetation in Houtouwan on Shengshan island Telif hakkı AFP
Abandoned village houses covered with overgrown vegetation in Houtouwan on Shengshan island Telif hakkı AFP

Küçük ada bir zamanlar 2 bin balıkçı ve ailesini barındırıyordu. Köyde yaklaşık 500 ev vardı.

Abandoned village houses covered with overgrown vegetation in Houtouwan on Shengshan island Telif hakkı AFP
Abandoned village houses covered with overgrown vegetation in Houtouwan on Shengshan island Telif hakkı AFP

Ancak ada anakaradan çok uzakta bulunduğu için eğitim ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması çok zordu.

Ada sakinleri 1990'ların başlarında, 'daha iyi bir hayat' arayışıyla adayı terk etmeye başladı.

Abandoned village houses covered with overgrown vegetation in Houtouwan on Shengshan island Telif hakkı AFP

1994'te neredeyse herkes köyü terk etmişti. Bugün köyde sadece birkaç kişi yaşıyor.

Abandoned village houses covered with overgrown vegetation in Houtouwan on Shengshan island Telif hakkı AFP

Ancak yıllar geçtikçe bitki örtüsü köydeki evlerin üstünü örtmeye başladı.

Köy şu an popüler bir turistik durak.

Abandoned village houses covered with overgrown vegetation in Houtouwan on Shengshan island Telif hakkı AFP
Abandoned village houses covered with overgrown vegetation in Houtouwan on Shengshan island Telif hakkı AFP
Abandoned village houses covered with overgrown vegetation in Houtouwan on Shengshan island Telif hakkı AFP

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