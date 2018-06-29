'Yarım evler' şehirli nüfusun barınma sorununa çözüm olabilir mi?

'Yarım evler', dünyada artan kentsel nüfusun barınma ihtiyaçları üzerine ortaya çıktı.

Şili, Güney Afrika, Tayland, Gana ve Meksika'da halihazırda kullanılıyorlar.

Her biri taşınılmaya hazır halde ve dört kişiyi barındırabiliyor.

Ev sahipleri istedikleri takdirde ileride evlerin diğer yarısını da satın alabiliyor.

Evlerin tasarımcısı Şilili mimar Alejandro Aravena, şehirlere taşınan nüfusun barınma ihtiyacının karşılanabilmesi için, haftada 1 milyon kişilik ev yapılmasının gerekli olduğunu söylüyor.

"Denklemi çözemezsek bu, insanları şehre taşınmaktan alıkoymayacak. Yine de gelecekler, ancak korkunç koşullarda yaşayacaklar" diyor.

Evlerin özelliklerinden biri, ev sahiplerinin istekleri doğrultusunda inşa edilebiliyor olmaları.

Ev sahibi Rosa, evlerin en sevdiği özelliklerinden birinin bu olduğunu söylüyor.

2050'de dünya nüfusunun 9 milyara ulaşması bekleniyor.