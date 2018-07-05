Bilim insanları dünyada en çok kaçakçılığı yapılan hayvan türünü kurtarabilecek mi?

Pullu karıncayiyen olarak da bilinen pangolinler, dünyada en çok yasa dışı ticareti yapılan hayvanlar.

Her 5 dakikada, bir pangolin öldürülüyor.

Pangolinin eti yeniyor, pulu ise Çin tıbbında kullanılıyor.

Bilim insanları, pangolinlerin 8 türü de yasa dışı avlanma nedeniyle ciddi tehdit altında olunca, avcıların yakalanabilmeleri için yeni bir yöntem geliştirdi.

Hayvanaların pullarından alınan parmak izleriyle, şüphelilerin tespit edilmesi hedefleniyor.

Bu yöntemle de, pangolinlerin kurtarılmaları umuluyor.