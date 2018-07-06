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Dünya TSİ 20.46'da bu yıl Güneş'ten en uzak noktada olacak. Buna Afel veya Günöte deniliyor.

Dünya, Güneş etrafında dönerken elips şeklinde bir yörünge çiziyor. Ancak Güneş bu elipsin tam ortasında bulunmuyor.

Günöteanında Dünya'nın Güneş'ten uzaklığı 152 milyon kilometre. Perihel ya da Günberi anında, yani Dünya elipsin diğer ucuna geldiğinde ise Güneş ile arasındaki mesafe 147 milyon kilometreye iniyor.

Bu mesafenin artmış olması Dünya'nın hızını bir miktar yavaşlatıyor.

Kepler Kanunu'na göre gezegenler Güneş etrafındaki dönüş yörüngelerinde Güneş'e yaklaştıkça daha hızlı hareket ediyor.

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Yani günöte noktasında Dünya saatte 105 bin 444 kilometre hızla hareket ediyor. Bu, günberi noktasındaki hızına kıyasla saatte 3600 kilometre yavaşlama anlamına geliyor.

Güneşten en uzak

Dünya her yıl günöte noktasına 2-7 Temmuz tarihleri arasında ulaşıyor.

Bu yıl 3 Ocak'ta ise günberi noktasında yer almıştı.

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Mevsimler

Günöte ve günberi noktalarında Dünya'nın Güneş'e daha yakın veya uzak olmasının mevsimsel sıcaklık bakımından ise herhangi bir etkisi yok.

Mevsimler, Dünya'nın eksen eğikliğinin etkisiyle beraber, Güneş etrafındaki yıllık hareketi sonucu oluşuyor. Bu eksen de 23,5 derecelik bir eğime sahip. Bu nedenle yazın Kuzey Yarımküre Güneş'e daha yakın.

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Güney Yarımküre'de daha fazla su

Dünya'nın Güneş'e en uzak olduğu gün Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimine denk geliyor. Güneş ufuk noktasında daha yukarıda olduğu için Dünya'ya daha fazla güneş radyasyonu ulaşıyor, gün ışığı da daha uzun süreli.

Güney Yarımküre'de ise Dünya'nın Güneş'e en yakın olduğu an yaz mevsimine denk geliyor.

Ama bu Güney Yarımküre'nin daha fazla ısınacağı anlamına gelmiyor. Zira bu yarımkürede daha fazla okyanus olması nedeniyle fazla ısı emilmiş oluyor.