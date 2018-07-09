Justin Bieber ABD'li manken Hailey Baldwin ile nişanlandı

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ABD medyası Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber'ın ABD'li model Hailey Baldwin ile nişanlandığını yazdı.

TMZ internet sitesinin haberine göre Bieber Bahamalar'da bir tatil köyünde Baldwin'e evlilik teklif etti.

Bieber'ın korumaları, evlenme teklifini yapmadan önce restoranın çalışanlarından telefonlarını kaldırmalarını istedi.

Geçmişte bir süre birlikte olmuş olan Bieber ve Baldwin 2016 yılında ayrılmış, kısa bir süre önce ise yeniden birlikte olmaya başlamıştı.

Haber CNN tarafından da onaylandı. Bieber'ın ailesi de sosyal medya paylaşımları ile haberi kutladı.

Bieber'ın babası Jeremy, Instagram'da oğlunun fotoğraflarını paylaşarak "Gelecek bölüm için heyecanlıyım" yazdı.

TMZ, 24 yaşındaki Bieber'ın Selena Gomez'den ayrılmasının ardından 21 yaşındaki Baldwin ile yeniden birlikte görülmeye başladığını yazmıştı.