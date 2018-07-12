Ter kokusuna çözüme bir adım daha yaklaşıldı

İngiliz bilim insanları vücutta kötü kokuya neden olan bakteriyi tespit etti. En kötü kokuyu yayan bakterilerin sayısı oldukça az, isimleri ise Staphylococcus.

Bu bakteriler taşıyıcı protein kullanıyorlar. Taşıyıcı proteinler ise derinin üzerindeki terde bulunan kokusuz maddeyi emiyor. Geriye de kötü koku yayan kısım kalıyor.

Bilim insanları, taşıyıcı protein aktivitesinin engellenmesiyle kötü vücut kokusunun engellenebileceğini belirtiyorlar.

Ve çözüm geliştirilene dek koltuk altlarını antibakteriyel sabunla yıkamayı ve pamuk gibi doğal elyaftan yapılma kıyafetler giymeyi tavsiye ediyorlar.