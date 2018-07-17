Fotoğraflarla: Dünya Vücut Boyama Festivali
21'inci Dünya Vücut Boyama Festivali Avusturya'nın Klagenfurt şehrinde düzenlendi.
Sanatçılar modellerin vücutlarını boyayıp, insan bedeninden sanat eseri yarattı. Festivalin en dikkat çekici görüntüler:
Festival 1998 yılında başladı ve 50'den fazla ülkenin katılımıyla zenginleşti.
Festivalde hem profesyoneller hem de amatörler için yarışmalar düzenleniyor. Hava fırçası, özel efektler ve yüz boyaması gibi 12 farklı kategori var.
Bazı kategorilerde sanatçılara modelleri boyamaları için iki gün veriliyor. Her gün başka bir tema sunuluyor.
Yüz boyama ödülü, modellerin yüzüne, boynunda ve dekoltelerinde en iyi hikayeyi anlatan sanatçıya veriliyor.
Festivalde vücut boyama, makyaj, fotoğrafçılık, özel efektler ve hava spreyi eğitimleri de veriliyor.
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