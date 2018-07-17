Fotoğraflarla: Dünya Vücut Boyama Festivali

  • 17 Temmuz 2018

21'inci Dünya Vücut Boyama Festivali Avusturya'nın Klagenfurt şehrinde düzenlendi.

Sanatçılar modellerin vücutlarını boyayıp, insan bedeninden sanat eseri yarattı. Festivalin en dikkat çekici görüntüler:

Modeli Thiago, Brezilya'dan makyaj sanatçıları Jonathan Pavan ve Alisson Rodrigues Telif hakkı Reuters
Image caption Modeli Thiago, Brezilya'dan makyaj sanatçıları Jonathan Pavan ve Alisson Rodrigues

Festival 1998 yılında başladı ve 50'den fazla ülkenin katılımıyla zenginleşti.

Festivalde hem profesyoneller hem de amatörler için yarışmalar düzenleniyor. Hava fırçası, özel efektler ve yüz boyaması gibi 12 farklı kategori var.

Brezilya'dan Jonathan Pavan Telif hakkı Reuters
Image caption Brezilya'dan Jonathan Pavan
Güney Afrika'dan Carla Gouws, model Corina'yı boyuyor. Telif hakkı Reuters
Image caption Güney Afrika'dan Carla Gouws, model Corina'yı boyuyor.
Dünya Vücut Boyama Festivali 2018 Telif hakkı Reuters

Bazı kategorilerde sanatçılara modelleri boyamaları için iki gün veriliyor. Her gün başka bir tema sunuluyor.

Yüz boyama ödülü, modellerin yüzüne, boynunda ve dekoltelerinde en iyi hikayeyi anlatan sanatçıya veriliyor.

Dünya Vücut Boyama Festivali 2018 Telif hakkı EPA
Dünya Vücut Boyama Festivali 2018 Telif hakkı EPA
Presentational white space
Dünya Vücut Boyama Festivali 2018 Telif hakkı EPA

Festivalde vücut boyama, makyaj, fotoğrafçılık, özel efektler ve hava spreyi eğitimleri de veriliyor.

Dünya Vücut Boyama Festivali 2018 Telif hakkı Reuters
Image caption Jonathan Pavan ve Alisson Rodrigues'in eseri
Belçika'dan Hoyam Hajlaoui Telif hakkı Getty Images
Image caption Belçika'dan Hoyam Hajlaoui
İsveç'ten Vilija Telif hakkı Getty Images
Image caption İsveç'ten Vilija
Brexilya'dan Alex Hansen Telif hakkı Getty Images
Image caption Brexilya'dan Alex Hansen
Dünya Vücut Boyama Festivali 2018 Telif hakkı Getty Images
Presentational white space
Hollanda'dan Ton Nizet Telif hakkı Getty Images
Image caption Hollanda'dan Ton Nizet
Presentational white space
Güney Afrika'dan Yvonne Zonnenberg-Hughes ve Astric Hughes Telif hakkı Getty Images
Image caption Güney Afrika'dan Yvonne Zonnenberg-Hughes ve Astric Hughes
Presentational white space
Dünya Vücut Boyama Festivali 2018 Telif hakkı Getty Images
Presentational white space
Dünya Vücut Boyama Festivali 2018 Telif hakkı Getty Images
Presentational white space

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