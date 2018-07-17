Fotoğraflarla: Dünya Vücut Boyama Festivali

21'inci Dünya Vücut Boyama Festivali Avusturya'nın Klagenfurt şehrinde düzenlendi.

Sanatçılar modellerin vücutlarını boyayıp, insan bedeninden sanat eseri yarattı. Festivalin en dikkat çekici görüntüler:

Telif hakkı Reuters Image caption Modeli Thiago, Brezilya'dan makyaj sanatçıları Jonathan Pavan ve Alisson Rodrigues

Festival 1998 yılında başladı ve 50'den fazla ülkenin katılımıyla zenginleşti.

Festivalde hem profesyoneller hem de amatörler için yarışmalar düzenleniyor. Hava fırçası, özel efektler ve yüz boyaması gibi 12 farklı kategori var.

Telif hakkı Reuters Image caption Brezilya'dan Jonathan Pavan

Telif hakkı Reuters Image caption Güney Afrika'dan Carla Gouws, model Corina'yı boyuyor.

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Bazı kategorilerde sanatçılara modelleri boyamaları için iki gün veriliyor. Her gün başka bir tema sunuluyor.

Yüz boyama ödülü, modellerin yüzüne, boynunda ve dekoltelerinde en iyi hikayeyi anlatan sanatçıya veriliyor.

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Festivalde vücut boyama, makyaj, fotoğrafçılık, özel efektler ve hava spreyi eğitimleri de veriliyor.

Telif hakkı Reuters Image caption Jonathan Pavan ve Alisson Rodrigues'in eseri

Telif hakkı Getty Images Image caption Belçika'dan Hoyam Hajlaoui

Telif hakkı Getty Images Image caption İsveç'ten Vilija

Telif hakkı Getty Images Image caption Brexilya'dan Alex Hansen

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Telif hakkı Getty Images Image caption Hollanda'dan Ton Nizet

Telif hakkı Getty Images Image caption Güney Afrika'dan Yvonne Zonnenberg-Hughes ve Astric Hughes

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