Ay tutulmasını izleme rehberi

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Dünyanın büyük bir kısmı 27 Temmuz akşamı ender rastlanan astronomik bir olaya tanıklık edecek. Yüzyılın en uzun tam Ay tutulması yaklaşık 1 saat 43 dakika boyunca gökyüzünde izlenebilecek. Dünya, Güneş'in önüne geçerek Dolunay'ın üstünde kızıl renkli bir gölge yaratacak.

Ay tutulması Kuzey Amerika ülkeleri haricindeki bölgelerden görülecek.

Tutulma Türkiye saati ile 20.13'de başlayıp ertesi gün sabaha karşı 02.30'da sona erecek.

Ay tutulmaları Dolunay olduğu geceler Güneş, Dünya ve Ay'ın düz bir çizgide sıralanmasıyla oluşuyor. Bu ender gökyüzü olayını Türkiye'den izlemek isteyenler İstanbul Üniversitesi'nin "Gözlem Geceleri"ne katılabilir.

İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada "27 Temmuz 2018 akşamı gerçekleşecek Tam Ay Tutulması bu yüzyılın en uzun sürecek Ay tutulmasıdır. Ay'ın tamamen Dünya gölgesinde kalacağı süre 1 saat 43 dakika olacaktır ve bu süre boyunca uydumuzu mükemmel bakır kızılı renginde göreceğiz.

7 Temmuz 2018'de ayrıca Dünya ile Mars da birbirlerine en yakın konumda olacaklar ve bu da Mars'ın gökyüzünde oldukça parlak görünmesini sağlayacak. Güneş Sistemi'nin en büyük iki gezegeni, Jüpiter ve Satürn de gökyüzünde olacak ve astronomi meraklıları için bir gökyüzü şöleni sunacaklar. Ay ve Mars doğu ufkuna yakın olsalar da gözlenebilecekler. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ile Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin işbirliği ve Amatör Astronomlar Kulübü'nün desteğiyle düzenlediğimiz bu halk etkinliğinde tüm gökyüzü ve astronomi meraklılarını aramızda görmekten mutluluk duyacağız" denildi.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Ay tutulması nedir ve 27 Temmuz neden önemli?

Ay tutulmasını izlemek için büyük çaba gerekmiyor. Ay'ı ve gökyüzünü net biçimde görebileceğiniz bir konum ve bir sandalye yeterli olabilir.

Ay tutulmasını izlemek için aşağıdakilere dikkat etmeniz yeterli.

Hava durumunu kontrol edin, ısıya uygun giyinin.

Ay tutulmasını görebileceğiniz uygun bir konum bulun. Dünya'da gece olduğu kentlerde bu mümkün. Ancak yapay ışıkların ve hava kirliliğinin bulunmadığı taşra, en açık gökyüzüne ve izleme koşullarına sahip.

Kişisel güvenliğinizi ciddiye alın. Karanlıkta yalnız yürümeyin. Arkadaş ve ailenize nerede olduğunuzu haber verin.

Ay tutulmasını internet üzerinden canlı gözlemlemek isteyenler Slooh, TimeandDate.com ya da Virtualtelescopeeu sitelerini ziyaret edebilir.

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Ay tutulmasını görmek için ekipman

Ay tutulması için özel aletlere ihtiyacınız olmasa da astronomlar ve fotoğrafçılar bu gök olayını çok daha iyi tecrübe edebilmek için bazı önerilerde bulunuyor: